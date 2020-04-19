В Подмосковье за сутки выявили 709 новых больных коронавирусом

709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Московской области за прошедшие сутки.

Всего в регионе насчитывается 4663 больных, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Подмосковье занимает второе место после Москвы по числу заболевших. В области не осталось округов, где не были бы зарегистрированы случаи заражения. В некоторых из них - например, в Красногорске, Люберцах и Мытищах число больных перевалило за 200 человек.