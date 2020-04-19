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19.04.2020 06:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Окутавший Приамурье дым от пожаров в Китае направляется к Хабаровску

Текст: Инесса Доценко

Циклон, который пришел на территорию Амурской области, принес в регион дым от палов из Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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"За вчерашний день, по данным спутника, на территории КНР было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях. Благодаря южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексея Венглинского.

Дым с запахом гари зафиксирован в южных и центральный районах Амурской области. Дальше он направляется в сторону Хабаровского края и Сахалинской области. Этому способствует сильный ветер. Согласно прогнозу Амурского центра гидрометеорологической службы, 19-20 апреля порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.

Между тем, как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Амурской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 54 возгорания сухой растительности на общей площади более 1100 гектаров. Особенно крупный был зарегистрирован в Белогорском районе. Сухая трава горела на окраине села Заречного. С огнем пожарные боролись около восьми часов, но не допустили перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки населенного пункта.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край

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