Окутавший Приамурье дым от пожаров в Китае направляется к Хабаровску

Циклон, который пришел на территорию Амурской области, принес в регион дым от палов из Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"За вчерашний день, по данным спутника, на территории КНР было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях. Благодаря южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексея Венглинского.

Дым с запахом гари зафиксирован в южных и центральный районах Амурской области. Дальше он направляется в сторону Хабаровского края и Сахалинской области. Этому способствует сильный ветер. Согласно прогнозу Амурского центра гидрометеорологической службы, 19-20 апреля порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.

Между тем, как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Амурской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 54 возгорания сухой растительности на общей площади более 1100 гектаров. Особенно крупный был зарегистрирован в Белогорском районе. Сухая трава горела на окраине села Заречного. С огнем пожарные боролись около восьми часов, но не допустили перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки населенного пункта.