В Перми закрылось на карантин детское отделение онкологии

В Пермской краевой детской клинической больнице закрыли на карантин отделение детской онкологии и гематологии. Об этом сообщает ТАСС.

Это связано с тем, что у одного из детей, поступивших в отделение, был подтвержден контакт с отцом, у которого диагностирован коронавирус.

Сейчас ребенок с мамой переведены в краевую клиническую инфекционную больницу, но пока признаков инфекции у них не зафиксировано. Тем не менее санитарные врачи предписали ввести ограничения в отделении детской онкологии.

В здании краевой детской клинической больницы также введены дополнительные меры по усилению санитарно-эпидемиологического режима.