"Севилья" заинтересована в покупке нападающего "Зенита" Азмуна

Испанская "Севилья" заинтересована в приобретении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

Как сообщает издание AS, "Севилья" намерена заполучить игрока перед следующим сезоном. По данным издания, кандидатура нападающего "Зенита" и сборной Ирана подходит для клуба.

Ранее свою заинтересованность в приобретении Азмуна высказали сразу несколько европейских клубов. В их числе итальянский "Наполи", мадридский "Атлетико", английские "Лестер" и "Вест Хэм" и еще несколько клубов.

Контракт иранца с "Зенитом" истекает только летом 2021 года, следовательно, за трансфер "иранского Месси", как называют игрока, придется заплатить весьма приличную сумму. В СМИ говорится о 25 миллионах евро.

В 2019 году футболист был куплен у "Рубина" за сумму около 12 млн евро. В составе питерской команды 25-летний футболист провел 31 матч в РПЛ, в которых забил 19 голов.