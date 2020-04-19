МЧС предупредило о сильных дождях в Крыму

Главное управление МЧС по РК предупредило об опасных гидрометеорологических явлениях 20 апреля по республике. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС.

Ссылаясь на данные Крымского управления по гидрометеорологии, в ведомстве отметили, что из-за прохождения холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму местами ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью плюс пять-семь градусов, ночью - плюс девять-одиннадцать.

В то же время по данным ресурса Gismeteo, на полуострове в ближайшие сутки может выпасть до 16 миллиметров осадков.

- Днем и до конца суток усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС. - В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе обрыва ЛЭП и линий связи и обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Также в республиканском главке МЧС спрогнозировали угрозу происшествий в акватории Черного и Азовского море и допустили подтопление населенных пунктов и дорог.