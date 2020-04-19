Премьер Крыма назвал изменившее судьбу полуострова событие

Присоединение Крымского полуострова к Российской Империи 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года изменило его судьбу и "преобразило" жизнь крымчан. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Он напомнил, что ровно 227 лет назад императрица Екатерина II Великая издала Манифест о присоединении Крыма, Тамани, Кубани к России. По словам главы Совмина, в Манифесте всем народам полуострова гарантировалось "содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать".

- После присоединения к России в Крыму наступил долгожданный мир и спокойствие, бурный экономический рост, - подчеркнул Гоцанюк. - Наша земля превратилась в процветающий край великого государства.

Премьер республики уточнил, что тогда же для более интенсивного развития сельского хозяйства, промышленности и торговли на полуострове отменили внутренние торговые пошлины и началось строительство и развитие новых городов.

- В Крым пригласили иностранных специалистов по садоводству, виноградарству, шелководству, лесному хозяйству и парковому искусству, - напомнил он. - В Феодосии был восстановлен монетный двор, где стали чеканить таврические монеты.

При этом Гоцанюк назвал символичным совпадение в этом году годовщины присоединения Крыма к России с праздником Светлого Христова Воскресения.

- Эти праздничные дни мы отмечаем с великой радостью - дома, у себя на Родине, - добавил он. - В составе России Крым преобразился и расцвел, получил новый импульс развития.

А вот депутат Госсовета РК, проректор Крымского федерального университета Сергей Додонов провел параллель между событиями на полуострове после 1783 года и после Крымской весны 2014-го.

- После прихода русской администрации в 1783 году на полуострове была ликвидирована работорговля и началось развитие государственного управления европейского типа, - напомнил Сергей Додонов. - В северо-западном Крыму образовались крупные помещичьи владения. Князь Потемкин позаботился о развитии садоводства, шелководства, лесного хозяйства и виноградарства, приглашая в Крым иностранцев-специалистов. В причерноморской степи выросли новые порты и города. Мне кажется, что в 2014 году все повторилось снова. Все очень похоже. Правы были древние греки, что мир развивается циклически, по восходящей спирали. Но это уже совсем другая история.

Напомним, в августе 2016 года Центральном парке Симферополя открыли восстановленный памятник императрице Екатерине II. Монумент является точной копией изваяния, уничтоженного почти 100 лет назад во время советской власти.