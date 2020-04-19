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19.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль в ожидании, что Трамп снова откроет Америку

Текст: Георгий Панин
Всемирная организация здравоохранения призвала страны продлить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Некоторые государства уже обсуждают такие варианты до середины мая или даже до лета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, оценил перспективы рубля в случае продления ограничительных мер в России.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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- Факт продления карантина особо ничего не добавит к бедам рубля, - признает эксперт. - Да, длительный режим вынужденной изоляции фатально подрубит корни некоторых предприятий малого и среднего бизнеса. Однако, когда подобные вещи влияли на привлекательность ОФЗ Минфина, на слабость или силу рубля как валюты для накоплений или расчетов?

Роста экономики последние три года был слабый, спрос подавлен. И это не мешало правительству успешно, а иногда и с ажиотажем на аукционах, размещать новые бумаги на десятки миллиардов рублей. А экономический застой весь 2019 год не мешал рублю укрепляться.

Тем не менее, эксперт не уверен, что рубль продолжит укрепление. В первой половине недели доллар вряд ли опустится еще раз к отметке в 72,7 рубля или ниже.

Больше шансов, что его прибьет в район максимумов среды 15 апреля, которые располагались на отметки 75,3 рубля. А от дальнейшего ослабления рубль защитил в тот день лишь аукцион Минфина, где правительство разместило обязательств России на сумму почти в 97 миллиардов рублей. Но если аналогичных денег не поступит, то доллар опробует на прочность и зону сопротивлений в 77-78 рублей.

Проследует ли рубль проверять конкретно нижнюю или же верхние границы коридора, зависит от новостей из США. Где Дональд Трамп первым из западных лидеров объявил о по-настоящему смелой программе снятия жесткого карантина в три этапа для постепенного открытия американской экономики.

Фото: iStock
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Если его план сработает, то это прорисует дно всего экономического кризиса. И очень ободрит фондовые биржи. Первой реакцией индексов S&P500 и Nasdaq уже был рост. А инвесторы склонны размещать деньги на развивающихся рынках, включая и Россию, но только при устойчивой тенденции к росту на биржах.

Но идею Трампа пока не одобрили многие губернаторы штатов. Они в большинстве своем представляют Демократическую партию - не слишком-то и желающую, чтобы экономика успела восстановиться к осенним выборам. Они не хотят давать Трампу важный козырь для избирателей. Если в его бытность экономика преодолеет мощный стресс, люди смогут вернуться на работу, а биржи к росту.

Хотя Трамп громко заявил, что именно он президент, имеет право вводить и снимать всеобщий карантин, американская политическая реальность не так проста. От губернаторов сильно зависит, будет ли это все осуществляться на практике.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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На следующей неделе выяснится, кто одерживает верх в перетягивании каната: Трамп или губернаторы. Так что инвесторы будут каждый день ждать из США какие-то изменения. А фондовые рынки, доллар и рубль будут синхронно с ними раскачиваться. Более раннее открытие экономики США дало бы важный пример и для Европы, которая начнет позднее примерять американскую модель выхода из карантина на себя.

Что касается курса евро/рубль, то он будет двигаться по следам курса доллар/рубль в широком коридоре от 78 до 84 рублей. Если только противоречия в ветвях американской власти, свежая статистика пандемии или другие причины резко не ухудшат ситуацию на биржах.

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