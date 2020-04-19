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Умер писатель Александр Кабаков

Литература
    19.04.2020, 00:28
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Русский писатель, сценарист и журналист Александр Абрамович Кабаков умер в московской больнице 18 апреля на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора журнала "Русский пионер" Андрея Колесникова. Без указания причин смерти публициста.

Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета. Работал инженером в ракетном конструкторском бюро. С 1972 года - журналист газеты "Гудок", с 1988-го - обозреватель "Московских новостей", далее - заместитель главного редактора и ответсек.

Известность автору принесла антиутопия 1990 года "Невозвращенец". Экранизированная годом позже. Кроме того, по второй части романа Кабакова "Поход Кристаповича" снят фильм "Десять лет без права переписки" - с Борисом Щербаковым и Верой Сотниковой.

Последняя книга Александра Кабакова, "Группа крови", вышла в 2018-м.

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