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Умерла актриса Сталина Азаматова

Новости
    19.04.2020, 14:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, таджикская актриса и балерина, балетмейстер, Народная артистка Таджикистана Сталина Азаматова скончалась в Душанбе в возрасте восьмидесяти лет 17 апреля.

Об этом передает "Sputnik Таджикистан" без указания причин смерти артистки.

Сталина Азаматова родилась в Сталинабаде (Душанбе) 2 января 1940 года. Училась в Ленинградском хореографическом училище.

Экранный дебют - "Судьба поэта" (1959 год), далее - "Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц", "Когда цветут розы", "Лейли и Меджнун", "Операция "Кобра", "Любит - не любит?", "Двенадцать часов жизни", "Трудный путь", "1002 ночь", "Самая послушная", "12 могил Ходжи Насреддина ", "Восточное сказание" - всего более двадцати картин.

С 1963 года работала преподавателем танца в Душанбинской хореографической школе. В 2005-м Азаматова была удостоена звания Народной артистки Таджикистана.

Похороны артистки прошли 18 апреля в Душанбе.

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