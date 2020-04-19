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19.04.2020,  
12:53
Текст:  Антон Валагин

Видео: МиГ-31 помахал F-16, тот на всякий случай отошел

В Сети появилось видео, снятое из кабины высотного перехватчика ВКС России МиГ-31. Истребитель сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС во время полета в международном воздушном пространстве. На каком-то этапе полета к группе присоединился истребитель F-16 НАТО.

Фото: Jim.van.de.Burgt/Wikimedia.org
Экстремальную посадку F-16 показали на видео

МиГ немедленно приблизился к иностранному самолету, российский пилот дружески поприветствовал коллегу, помахав ему рукой и показав большой палец. Тот на всякий случай отвернул.

- МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски, - написал в комментарии опубликовавший видео FighterBomber.

- Классно, подлетел играючи, как к стоячему, - восхитился зритель с ником Gagik Okroyan.

МиГ-31 - один из самых быстрых самолетов на планете. Предназначенный для перехвата стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет, он может разгоняться до 2500 километров в час. Максимальная скорость F-16 на 400 км/ч меньше.

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Фото: Hoangprs5 / wikimedia.org
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