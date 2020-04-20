Госпитализированный телеведущий Васильев рассказал про целебную апатию

Телеведущий и влиятельный советский, российский и французский историк моды Александр Васильев сообщил, что его скоро выпишут из госпиталя в Коммунарке.

"Меня скоро выпишут", - без лишних слов пообещал 61-летний Васильев РИА Новости.

Напомним: Васильев, помимо прочего - искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер и почетный член Российской академии художеств, попал в Коммунарку с двусторонним воспалением легких.

При этом оба его теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Телеведущий изложил в своем Instagram, что примененное к нему в больнице лечение "обладает несколькими дурманящими свойствами". Вследствие чего историк моды все время хочет спать и ощущает совершенно нехарактерную для него апатию.

Но врачи утверждают, что это - "абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне".

Ранее сообщалось о положительной динамике в лечении выведенной из комы певицы Бабкиной.