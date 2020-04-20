Испанская газета ABC рассказала о преимуществах АК перед M16

За десятки лет автомат Калашникова стал символом безупречности. И он этого действительно заслуживает. Автомат оказался настолько надежным, что у США, особенно во время войны во Вьетнаме, возникли серьезные трудности при создании оружия, которое могло бы с ним сравниться.

Об этом написал журналист испанского издания ABC Мануэль Виллаторо, сравнивший два легендарных образца стрелкового оружия.

Автомат Калашникова поступил в советскую армию на заре конфликта между Востоком и Западом. Он быстро разошелся по странам Варшавского договора, государствам-союзникам СССР в Африке, Азии и Латинской Америке. Это произошло примерно за 10-15 лет до появления у США автоматической винтовки М16 - технологического чуда своего времени, у которого оказалось множество технических проблем.

Советский автомат и сделанные на его основе в Северной Корее автоматические винтовки широко распространились и во Вьетнаме.

Автор цитирует высказывания историка Макса Гастингса (Max Hastings) из книги "Война во Вьетнаме", который вспоминал, что АК идеально подходил для ведения боевых действий в джунглях. "Калашников" почти никогда не засорялся, и в нем не застревали гильзы из-за плохих климатических условий.

- Он был очень надежным, поскольку состоял всего из восьми больших подвижных элементов, так хорошо друг к другу прилаженных, что никакая грязь была ему не помеха. Кроме того, автомат можно было просто и быстро привести в состояние стрельбы очередями ... Главное достоинство AK-47 в том, что обычный крестьянин без военной подготовки мог спокойно его освоить ... Автомат не могло испортить даже неудовлетворительное техническое обслуживание, - приводит выдержку из материала портал ИноСМИ.

Еще одним преимуществом АК стала легкость - всего 3,8 килограмма веса без обоймы, а также скорострельность - почти 600 патронов калибра 7,62х39мм в минуту.

Государственным компаниям Соединенных Штатов нечего было противопоставить советским автоматам, за помощью они обратились к фирме "Кольт" с ее новой винтовкой AR-15. Первые испытания во Вьетнаме показали точность и легкость этого образца, после чего Пентагон заказал 104 тысячи экземпляров винтовки, получившей обозначение М16.

- На бумаге и на стрельбище М16 действительно обладала более совершенными характеристиками, чем АК-47. Патрон калибра 5,56х45 мм был меньше и легче, что на практике означало большую дальнобойность - около 550 метров по сравнению с 300 метрами у "Калашникова". Кроме того, солдаты могли брать с собой больше боеприпасов, - отмечается в материале.

Советский автомат также был менее точным и ему требовалось больше пороха, чтобы выпустить более тяжелую пулю. Это приводило к потере нескольких секунд при прицеливании и выстреле.

Разработчики сумели сделать М16 более легкой - часть стальных и деревянных элементов заменили на пластиковые и стекловолоконные. Но это преимущество значительно усложняло процесс изготовления.

- Вскоре стало ясно, что в климатических условиях Вьетнама винтовка М16 практически бесполезна. Дефекты конструкции стали приговором для нового и дорогого оружия. Во-первых, винтовка была довольна сложна в использовании, для этого требовалась предварительная подготовка. Во-вторых, в М16 довольно часто застревали гильзы - в два раза чаще, чем в советском автомате. Винтовку приходилось регулярно чистить, а при передвижении постоянно следить, чтобы в нее не попадала вода или грязь, - пишет автор.

В первые месяцы войны, как отмечают историки, у американских солдат не было комплектов для чистки оружия, они использовали подручные средства, которые не давали должного эффекта. Из двух тысяч единиц М16, первыми поступивших в подразделения США во Вьетнаме, неисправности были обнаружены у каждой седьмой. Чтобы избежать скандала, правительство Соединенных Штатов просто скрыло проблему, обвинив солдат в плохом уходе за оружием.

По официальной версии, все военнослужащие были полностью довольны М16, те, кто критиковал винтовку, подвергались преследованию. И все же информация о недостатках просачивалась в СМИ. Так, по свидетельствам одного из морских пехотинцев США, получившего винтовку в 1967 году, оружие не срабатывало в 75 процентах случаев. В ответ на жалобы командиры просто пожимали плечами.

- Отчасти "Кольту" удалось решить выявленные проблемы. Но сколько бы специалисты ни ремонтировали винтовку М16, она не была предназначена для ведения боевых действий во вьетнамских джунглях. Скорее, на широких равнинах в США или большей части Европы в хороших погодных условиях, - говорится в публикации.

Автор отмечает, что за десятилетия было проведено множество экспериментов с целью доказать, что АК не столь надежен, как считается. Например, в 2013 году телеканал Discovery подверг автомат сложному испытанию - заполняли его грязью, погружали в воду. По нему даже несколько раз проехал автомобиль. Но в результате "Калашников" продолжал стрелять.