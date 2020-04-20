Впервые Владимир Ульянов перешагнул порог Имераторской публичной библиотеки в 1893 году. И в первом же письме домой оценил преимущество снятой в Петербурге комнаты: "Всего 15 минут до библиотеки"1 После чего, по замечанию Надежды Крупской (они познакомились в 1894 году), "каждодневно ходил в публичную библиотеку"2.

Читатель

23-летний Владимир Ульянов работал в зале для чтения, спроектированном сотрудниками библиотеки В.И. Собольщиковым и И.И. Горностаевым и впоследствии названном "ленинским". Что читал Владимир Ильич? Прежде всего его интересовали разделы "право" и "философия". Хотя, например, памфлет Ф. Энгельса "Шеллинг и откровение" он нашел в разделе "богословие". Активно интересовался книгами о России на заподноевропейских языках. Но пометки будущего вождя обнаружены и на страницах "Нижегородского вестника пароходства и промышленности" за 1891 год...

"Нижегородский вестник пароходства и промышленности" с пометками В.И. Ленина.

Публичка стала каждодневным рабочим кабинетом молодого читателя. В то время сюда ежегодно записывалось до 14 000 читателей, выдавалось 354 000 томов - все источники для работы под рукой, любые знакомства возможны. Здесь он назначал встречи, здесь писал свои первые труды. Петербургский период 1893-1895 гг. стал для Владимира Ульянова крайне плодотворным: по сути, именно в эти годы революционер-любитель превратился в профессионального политика.

Владимир Васильевич Стасов.

Даритель

Верный читатель не забывал о Публичке и в эмиграции, уже став Лениным. Но теперь интерес стал прикладным. Почта, поступавшая в Императорскую публичную библиотеку, была освобождена от досмотра. Потому сюда шла из-за границы вся запрещенная в Российской империи литература и периодика. Канал был вполне надежным. Ведь племянница тайного советника Владимира Васильевича Стасова, служившего в библиотеке многие десятилетия, боготворила революционеров. Красивая, умная и романтичная, Елена Стасова наладила через служебную почту дяди поступление в столицу империи газеты "Искра", журнала "Заря".

Елена Дмитриевна Стасова.

Посылки приходили в двух конвертах: один - в фонды, другой - подпольщикам.

В реестре книг, поступивших в дар библиотеке за 1909 год, есть и несколько записей о дарителе В. Ульянове из Женевы. Порядковый N 1978 - от Ульянова получено 38 наименований брошюр и листовок, 43 номера газет "Пролетарий" и "Рассвет". Порядковый N 1984 за тот же год - от Ульянова получена книга М. Лидина "Материал к выяснению партийного кризиса в Российской социал-демократической рабочей партии" на немецком языке...

Поиск и систематизация книг, прочитанных и переданных в дар Ульяновым-Лениным, продолжаются в стенах Российской национальной библиотеки. На этом пути нас ждет, уверен, немало находок и открытий.

Выписка из реестра поступивших книг за 1909 год.

Покровитель

Особая приязнь Ленина к библиотекам не исчезла и с победой Советской власти. Достаточно сказать, что уже в ноябре 1917 года он пишет жесткое распоряжение о постановке библиотечного дела в Петрограде. И прежде всего - в своей любимой Публичке...

Чтобы разумно, осмысленно, успешно участвовать в революции, надо учиться.

Библиотечное дело в Петрограде поставлено, в силу многолетней порчи народного просвещения царизмом, из рук вон плохо.

Немедленно и безусловно необходимы следующие основные преобразования, исходящие из принципов, давно осуществленных в свободных государствах Запада, особенно в Швейцарии и в Соединенных Штатах Северной Америки:

1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перейти к обмену книгами как со всеми общественными и казенными библиотеками Питера и провинции, так и с заграничными библиотеками (Финляндии, Швеции и так далее).

2) Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону, объявлена даровой.

3) Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается в культурных странах в частных библиотеках и читальнях для богатых людей, ежедневно, не исключая праздников и воскресений, с 8 час. утра до 11 час. вечера.

4) Потребное количество служащих должно быть немедленно переведено в Публичную библиотеку из департаментов министерства народного просвещения (с расширением женского труда, ввиду военного спроса на мужской), в каковых департаментах 9/10 заняты не только бесполезным, но вредным трудом.3

А осенью 1920 года, уже из Москвы, по старой читательской памяти Ленин обращается в петроградскую библиотеку с просьбой выдать собственную книгу "Победа кадетов и задачи рабочей партии" 1906 года, пущенную тогда под нож цензурой, но сохранившуюся в Публичке.

Поработав с книгой, Ленин вернул ее обратно в библиотеку. Как и положено читателю со стажем, уважающему книжный храм.

1. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 143.

2. Крупская Н.К. О библиотечном деле. М., 1982. Т. 1. С. 362.

3. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 132-133.