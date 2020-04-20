В Волжском отменили брак 70-летней гражданки с молодым мигрантом

Волжский городской суд признал недействительным брак между 70-летней местной жительницей и 29-летним гражданином Таджикистана, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Запись акта гражданского состояния аннулирована. Решение о приеме новобрачного в гражданство РФ отменили. Уже выданный супругу российский паспорт признали недействительным.

Прокуратура выяснила, что пенсионерка и молодой иностранец заключили фиктивный брак без намерения создать семью. Основной целью регистрации для женщины была материальная выгода, а для мигранта - получение вида на жительство и гражданства в упрощенном порядке.

Сейчас принимаются меры по депортации приезжего обратно в Таджикистан.