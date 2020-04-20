В челябинских магазинах появились "Тележки добра"

В Челябинске волонтеры развернули акцию помощи пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции. В супермаркетах установлены первые "Тележки добра", в которые каждый неравнодушный житель может положить купленные в подарок продукты.

- Суть акции проста: купи продукты для пенсионеров и оставь их в специальной тележке при магазине. Наши волонтеры соберут все подаренное, сформируют продуктовые наборы и отвезут пожилым людям, которые в них нуждаются, - пояснил эксперт челябинского регионального штаба ОНФ Виталий Вороной. - Узнать "Тележку добра" легко: на ней указан номер телефона "горячей линии" #МыВместе - 8-800-200-34-11. Положить в нее можно любые не портящиеся продукты на усмотрение дарителя: консервы, сладости, крупы, подсолнечное масло, соки, чай, кофе и другие. Наборы будут комплектоваться в соответствии с поступающими заявками.

Первые четыре точки уже работают в магазинах сети "Метрополис" на улицах Машиностроителей, 12а, Чичерина, 42б, Гагарина, 43 и Бейвеля, 14. Параллельно активисты ОНФ, "Волонтеры-медики", южноуральские казаки и корпоративные волонтеры "Альфа-страхования" продолжают доставлять продукты и лекарства самоизолировавшимся на дому пенсионерам и ветеранам.

Как уже сообщала "РГ", режим обязательной самоизоляции продлен в Челябинской области до 30 апреля. Прежде всего карантинные ограничения касаются граждан пожилого возраста, входящим в группу риска по заболеванию COVID-19.

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