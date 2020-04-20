Трое на Енисее: "Святитель Николай", цесаревич Николай и Владимир Ульянов

На воду колесный грузо-пассажирский пароход "Святитель Николай" был спущен в 1887 году. На собственные средства его построил местный золотопромышленник Александр Сибиряков. Судно отходило по Енисею сорок лет - пока безнадежно не устарело. Уже в 60-е годы следующего века проржавевший корпус "Святителя" нашли в затоне на севере Красноярского края, готового к разделке на металлолом.

К счастью, нашлись речники-старожилы, вспомнившие: на этом пароходе когда-то плавал Владимир Ленин. Это и спасло судно от переплавки. Историки подняли архивы: действительно, весной 1897 года будущий вождь с соратниками отплыл на "Святителе" из Красноярска на юг, в сторону Шушенского, где им предстояло отбывать ссылку. И списанный в утиль ветеран речного флота мгновенно стал частью революционной легенды.

Пароход восстановили по документам, чертежам, свидетельствам современников и в 1970 году, к столетию Ленина, установили в центре Красноярска - уже в статусе музея.

Каюта В.И. Ленина на пароходе-музее.

Однако на этом историческое плавание "Святителя Николая" не закончилось.

Наступил 1991 год, коммунистическая легенда в одночасье оказалась ненужной - зато у Ленина появился конкурент в борьбе за историческую память. Им оказался не кто иной, как злейший враг Ильича.

Последний русский император Николай II.

В 1891 году он, тогда еще цесаревич, возвращался из долгой заграничной поездки. По пути решил посетить Красноярск. Наследника престола посадили на "Святителя Николая" в поселке Березовка - примерно в двадцати километрах ниже по течению от Красноярска - и доставили в город. К визиту титулованной особы там построили памятную арку, а на пристани, где высадился цесаревич, продавали билеты. И вовсе не выгоды ради, а чтобы избежать давки!

Надо ли говорить, что скромная каюта Николая стала "гвоздем" обновленной музейной экспозиции. И с тех пор соседствует со столь же скромной каютой Ленина. Возможно, это единственное место, где две ключевые фигуры в истории России мирно уживаются на одной палубе.

Посетителям решать, кто больше матери-истории ценен.