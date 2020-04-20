Приказ Федерального агентства по недропользованию от 10.12.2019 г. № 530 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, разрешение на строительство которого было выдано Федеральным агентством по недропользованию"