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20 апреля 2020 г.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 10.12.2019 г. № 530 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, разрешение на строительство которого было выдано Федеральным агентством по недропользованию"

Дата подписания 10 декабря 2019 г.
Опубликован 20 апреля 2020 г.

Зарегистрирован 16.04.2020 г. № 58125

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.04.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России от 26.06.2010 № 167 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агентством по недропользованию"

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 10.12.2019 г. № 530
(pdf, PDF, 3.7 Мб)