Постановление правительства Санкт-Петербурга от 17 апреля 2020 года № 218 "Об установлении выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывавших медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)"

В связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности и в целях обеспечения медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) (далее - COVID-19), и лицам из групп риска заражения COVID-19, а также стимулирования работников, участвовавших в оказании медицинской помощи указанным гражданам, Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее - выплаты) за период с 16.03.2020 по 31.03.2020 следующим категориям работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывавших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена COVID-19:

врачам, оказывавшим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях;

среднему медицинскому персоналу, участвовавшему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

младшему медицинскому персоналу, обеспечивавшему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

прочему персоналу, обеспечивавшему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

2. Выплаты лицам, указанным в пункте 1 постановления, определяются на основе базового размера выплаты и количества фактически отработанного времени начиная с 16.03.2020 исходя из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

Базовый размер выплаты, рассчитанный по правилам пункта 10 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415, утверждается Комитетом по здравоохранению по согласованию с Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

Базовый размер выплаты работникам, указанным в абзаце пятом пункта 1 постановления, приравнивается к базовому размеру выплаты работникам, указанным в абзаце четвертом пункта 1 постановления.

3. Комитету по здравоохранению:

3.1. До 17.04.2020 определить перечень государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывавших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена COVID-19, базовый размер выплат, порядок и условия их осуществления.

3.2. До 27.04.2020 представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга об установлении выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена COV1D-19, и лицам из групп риска заражения COV1D-19, за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 с учетом предложений государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 16.03.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







