В связи с введением на территории Чукотского автономного округа режима повышенной готовности, в целях обеспечения квалифицированной медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также стимулирования работников, участвующих в оказании медицинской помощи указанным гражданам, Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

1. Установить медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее - стимулирующая выплата), в следующих размерах:

1) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, - 75 710 рублей;

2) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи, - 37 855 рублей;

3) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 18 928 рублей;

4) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, - 75 710 рублей;

5) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, - 37 855 рублей;

6) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - 18 928 рублей;

7) врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, - 94 638 рублей;

8) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 47 319 рублей;

9) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 28 391 рубль.

2. Установить, что стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления определены с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.) совместно с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Чукотская окружная больница" (Острась М.А.) определить:

1) перечень подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление стимулирующей выплаты за фактически отработанное время;

2) перечень должностей медицинских работников подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление стимулирующей выплаты за фактически отработанное время.

4. Стимулирующие выплаты к заработной плате выплачиваются в сроки, установленные для выплаты заработной платы за фактически отработанное время, начиная с 1 апреля 2020 года.

5. Определить источником финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, средства, предусмотренные в окружном бюджете на 2020 год на первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики Чукотского автономного округа в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования, в том числе в полном объёме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.).

Председатель Правительства Р.В.Копин







