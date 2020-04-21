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21 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 151-рг "О внесении изменения в Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг"

Дата подписания 17 апреля 2020 г.
Опубликован 21 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг "О введении режима повышенной готовности"

В целях приведения правовых актов Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством Чукотского автономного округа, в связи с принятием Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Внести в Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести для органов управления и сил Чукотской окружной подсистемы РСЧС режим повышенной готовности.

2. Границу территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация определить в пределах границ территории Чукотского автономного округа.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства Чукотской окружной подсистемы РСЧС.

4. Непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Чукотской окружной подсистемы РСЧС, данных о складывающейся обстановке, информирование населения осуществлять через Оперативный штаб.

5. Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

6. Заместителю руководителя Оперативного штаба Семенихину А.В. ежедневно представлять в мой адрес доклад о ситуации с распространением в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

7. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое является обстоятельством непреодолимой силы.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Крайний Север" и разместить на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Крайний Север" и разместить на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Отделу информационной политики Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (Чернявская Т.В.) разместить информацию о настоящем распоряжении на официальных страницах в социальных сетях.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Р.В.Копин



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