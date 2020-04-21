Госзакупки помогут бизнесу найти новых клиентов в период ограничений

Связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры осложнили работу большинства предприятий. Они ищут любые возможности сохранить бизнес, сотрудников и клиентов, рынки сбыта. Одна из таких возможностей - участие в госзакупках, рассказал "Российской газете" генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков.

Многие компании и целые отрасли сейчас столкнулись с трудностями. Как это отразилось на сегменте госзакупок?

Владимир Лишенков: На первой неделе каникул мы увидели спад и по госзакупкам (44-ФЗ), и по закупкам госкомпаний (223-ФЗ), потому что многие перешли на удаленную работу. Снижение составило примерно 40% и 60% соответственно. Но уже на второй неделе апреля рынок начал восстанавливаться. Сегодня есть, конечно, определенное отставание от ожидаемого количества закупок. По 44-ФЗ оно составляет около 10%, по 223-ФЗ - около 30%. Однако общая картина такова, что ежедневно на нашей площадке публикуется порядка 10 тыс. закупок, есть, из чего выбрать предпринимателям. Кроме того, в социально значимых отраслях объем закупок растет. Этому же будут способствовать инициативы ряда регионов по переносу госзакупок второго полугодия на второй квартал. К примеру, недавно об этом сообщила Томская область.

Вероятно, в целом по году рынок закупок просядет процентов на 10-15. Пока прогноз такой, но, конечно, все будет зависеть от развития ситуации - как с пандемией, так и с экономикой.

Несмотря на такой прогноз, экономика не стоит на месте. Предпринимателям нужно и дальше по возможности активно участвовать в закупках, здесь есть спрос и гарантия оплаты. Торговые площадки предоставляют все необходимые инструменты для оптимизации работы и повышения ее эффективности в режиме онлайн. Инфраструктура нашей площадки построена таким образом, чтобы полностью исключить необходимость бумажного документооборота - и в рамках проведения закупок, и в рамках исполнения госконтрактов.

Сама отрасль госзакупок уже давно строилась в онлайн-режиме. Принятые законодательные инициативы и развитие торговых площадок сегодня позволяют эффективно проводить закупки в электронном формате.

Появились ли у вас какие-то дополнительные опции для клиентов?

Владимир Лишенков: Весь процесс сегодня проходит онлайн - размещение закупок, заявок, торги, заключение контракта. Два года назад мы совместно с правительством Московской области разработали и запустили продукт, который позволил перевести весь документооборот в рамках исполнения контрактов в электронную форму. Нет необходимости пересылать первичные документы по почте, все делается в системе через оператора ЭДО. Он позволяет и передавать документы, и следить за исполнением обязательств сторон по контрактам, в том числе за сроками.

Автоматизирован и процесс оплаты по договорам. С точки зрения заказчика повышается эффективность, снижаются риски ошибок, весь процесс публичный, прозрачный и понятный. Предпринимателям этот инструмент позволяет исключить негативные факторы, которые, бывает, присутствуют. Заказчики иногда недобросовестно исполняют обязательства по приемке работ по контракту, задерживают выплаты. После появления этого инструмента нарушений в рамках исполнения контрактов стало на 35-40% меньше. В том числе нарушения по срокам исполнения сократились на 14%. То есть эффективность инструмента достаточно большая, и мы планируем его дальше развивать, потому что есть к чему стремиться.

Что касается каких-то новых инструментов, специально для заказчиков мы доработали функционал площадки с учетом удаленного характера работы. Речь идет о дистанционном подписании протоколов рассмотрения заявок комиссией в рамках 44-ФЗ. Пока функционал будет применяться только для электронных аукционов, а впоследствии версия функционала будет обновлена уже для всех типов процедур.

Один из этапов закупки - это рассмотрение заявок участников конкурсной (аукционной) комиссией, в которую входит несколько человек. Раньше необходимо было их физическое присутствие на рассмотрении, в том числе они подписывали бумажный протокол. Сейчас обновленный функционал дает возможность всем членам комиссии подписывать протокол удаленно с помощью персональной электронной подписи - с полным соблюдением законодательных требований.

Кроме того, мы сейчас активно проводим онлайн обучающие мероприятия - как для заказчиков, так и для поставщиков. Чтобы учебный процесс не прерывался, потому что в этом есть потребность. Количество онлайн-мероприятий увеличилось в пять раз с середины марта.

Также мы смотрим не только на рынок госзакупок, но и на поддержку бизнеса в целом. Речь идет о предоставлении возможностей для перевода обычной хозяйственной деятельности в онлайн. Рынок e-commerce растет, и мы активно развиваем эту историю, чтобы помочь предпринимателям, которые оказались в сложных экономических условиях, расширить рынки сбыта. А также оптимизировать затраты, правильно и эффективно ими управлять.

Какая, на ваш взгляд, сейчас нужна поддержка вашим клиентам? С чем они могут испытывать сложности?

Владимир Лишенков: В первую очередь - это помощь в выстраивании удаленной работы без потери качества результата, здесь мы ведем работу по оптимизации нашего функционала, я упомянул последние доработки выше.

Второе - это поддержание спроса. В закупках, особенно государственных, он был, есть и будет. В частности, в текущей ситуации мы предлагаем нашим клиентам возможность бесплатно загружать свои прайс-листы с перспективами заключения быстрых сделок. То есть предприниматель загружает свое предложение и может ожидать обращений покупателей.

Информация - всегда является ценным ресурсом, особенно сейчас, особенно для субъектов МСП. Люди путаются в законодательных изменениях, у них высокая потребность в разъяснительной работе. Нет единого понимания, что работает, что нет - мы занимаемся консалтингом. Иногда обращаются люди с вопросом "я новичок, как мне работать у вас на площадке?", и мы предлагаем ему упрощенные инструменты входа в госзакупки - это нерегулируемые закупки малого объема и наш маркет.

Есть потребность в получении быстрого и доступного финансирования. Пополнять оборотные средства необходимо, есть разрывы в прежних цепочках поставок, нарушаются сроки исполнения контрактов. На наш взгляд, здесь заказчики должны идти навстречу и по возможности не применять штрафные санкции за нарушение сроков, если, конечно, это вызвано объективными обстоятельствами.

Важна и психологическая поддержка. Не все нормально воспринимают отсутствие привычной коммуникации и переход ее в онлайн. Много негативных новостей, и не все они правдивые. Нам необходимо доносить объективную информацию и до поставщиков, и до заказчиков, чтобы избегать слухов и не передергивать факты. Нужно сплотиться и помогать друг другу, экономический процесс должен продолжаться, потому что госзакупки - один из ключевых драйверов экономики.

Правительство уже приняло ряд антикризисных мер для поддержки бизнеса. Какие нововведения касаются закупочных процессов?

Владимир Лишенков: 17 апреля Госдумой принят законопроект о снижении минимального порога размера обеспечения по контрактам с 5% до 0,5%. Когда поставщик заключает контракт, он обязан по нему предоставить обеспечение - это либо банковская гарантия, либо внесение денежных средств на счет заказчика. Популярностью пользуются в основном банковские гарантии. И снижение их размера до 0,5% - это очень существенно, особенно по крупным контрактам. Другая норма принятого закона касается увеличения максимальной цены по закупкам у единственного поставщика с 300 тыс. до 600 тыс. рублей для их упрощения. В текущей ситуации работать нужно быстро и оперативно, чтобы эти меры действительно оказали экономический эффект.

Как новая реальность изменила условия работы самой РТС-тендер? Пришлось ли перестраивать какие-то процессы, выросла ли нагрузка на ИТ-инфраструктуру?

Владимир Лишенков: Мы электронная платформа, маркетплейс. И на работу нашей инфраструктуры новые условия влияния не оказали, хотя определенные риски были из-за переноса сроков процедур в связи с введением нерабочих дней. Конечно, внутренние процессы мы перестроили из-за перехода на удаленный режим работы. Все работает, все процессы функционируют в режиме онлайн. Мы относимся к предприятиям непрерывного цикла, имеющего стратегическое значение, наша работа не может остановиться ни при каких условиях.

Что касается нагрузки, мы надеемся, что в новых реалиях увидим приток новых поставщиков, которые раньше на рынок закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ не смотрели в силу разных причин. У кого-то были хорошие партнеры по коммерческим поставкам, а кто-то относился с недоверием к регулируемым закупкам. Мы стараемся донести до предпринимателей, что сейчас все процессы прозрачны и объективны. Участие в торгах - это возможность найти новых клиентов.