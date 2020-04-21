Постановление правительства Красноярского края от 14 апреля 2020 года № 230-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за I квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2020 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 12591 рубль, для трудоспособного населения - 13321 рубль, для пенсионеров - 9843 рубля, для детей - 13170 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 17941 рубль, для трудоспособного населения - 18437 рублей, для пенсионеров - 13800 рублей, для детей - 18139 рублей;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 13918 рублей, для трудоспособного населения - 14691 рубль, для пенсионеров - 11093 рубля, для детей - 14377 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 11887 рублей, для трудоспособного населения - 12569 рублей, для пенсионеров - 9557 рублей, для детей - 12363 рубля.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Туруханский район - 1,51, Эвенкийский район - 1,08, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,09, сельское поселение Хатанга - 1,82, Енисейский район - 1,30, Мотыгинский район - 1,26, Богучанский район - 1,25, Кежемский район - 1,22, город Енисейск - 1,20.

3. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2020 года для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, с учетом коэффициента дифференциации в следующих размерах:

для Туруханского района на душу населения - 27091 рубль, для трудоспособного населения - 27840 рублей, для пенсионеров - 20838 рублей, для детей - 27390 рублей;

для Эвенкийского района на душу населения - 19376 рублей, для трудоспособного населения - 19912 рублей, для пенсионеров - 14904 рубля, для детей - 19590 рублей;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 19556 рублей, для трудоспособного населения - 20096 рублей, для пенсионеров - 15042 рубля, для детей - 19772 рубля;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 32653 рубля, для трудоспособного населения - 33555 рублей, для пенсионеров - 25116 рублей, для детей - 33013 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 18093 рубля, для трудоспособного населения - 19098 рублей, для пенсионеров - 14421 рубль, для детей - 18690 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17537 рублей, для трудоспособного населения - 18511 рублей, для пенсионеров - 13977 рублей, для детей - 18115 рублей;

для Богучанского района на душу населения - 17398 рублей, для трудоспособного населения - 18364 рубля, для пенсионеров - 13866 рублей, для детей - 17971 рубль;

для Кежемского района на душу населения - 16980 рублей, для трудоспособного населения - 17923 рубля, для пенсионеров - 13533 рубля, для детей - 17540 рублей;

для города Енисейска на душу населения - 16702 рубля, для трудоспособного населения - 17629 рублей, для пенсионеров - 13312 рублей, для детей - 17252 рубля.

4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







