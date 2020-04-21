Летающие "Барсуки": Ту-16 более 30 лет служили в ВВС Египта

В 60-е годы Советский Союз оказывал всестороннюю поддержку государствам, находившимся на антиимпериалистических позициях.

Кроме экономической помощи были организованы значительные поставки разнообразного оружия и военной техники, в том числе авиационной. В дружественные армии отправлялись истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, а также бомбардировщики Ил-28 и Ту-16.

Если "двадцать восьмые" находились на вооружении более двух десятков стран мира, то более тяжелые "шестнадцатые", известные под натовским обозначением Badger ("Барсук"), кроме СССР имелись лишь в Индонезии, Ираке и Египте.

В страну древних пирамид эти самолеты поступили в 1962 году. На тот момент они считались одними из самых мощных и современных. Освоение сложной техники шло с активной помощью советских специалистов.

К сожалению, почти три десятка "тушек" были полностью уничтожены на земле в ходе июньской войны 1967 года.

Затем из Советского Союза поступили новые партии аналогичной техники, которая позже приняла активное участие в войне 1973 года. Ту-16 применяли ракетное вооружение против израильских целей. По египетским данным, в тот раз не был потерян ни один такой самолет.

Бомбардировщики также были задействованы в ходе непродолжительного по времени, но достаточно интенсивного конфликта с Ливией летом 1977 года. И вновь египетская сторона опровергала сообщения об уничтожении летающих "Барсуков".

В 70-е годы ВВС АРЕ закупили китайскую версию "шестнадцатого"- Н-6. В настоящее время бомбардировщики советского и китайского производства сняты с вооружения, остались лишь музейные экспонаты.