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21 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 16 апреля 2020 года № 56 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области от 12.04.2020 № 4 постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующее изменение:

1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, Новосибирского района Новосибирской области, городских округов и поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч:

с 18.04.2020 ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего;

с 19.04.2020 приостановить деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров.";

2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18.04.2020:

1) не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей;

2) обеспечить временное приостановление посещения гражданами культовых зданий, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий), принять меры по приостановлению эксплуатации указанных объектов.".

А.А.Травников



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