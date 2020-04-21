От коронавируса умер актер и режиссер Иван Щёголев

Советский, российский актер, режиссер и сценарист Иван Щёголев умер в возрасте 59 лет 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"За свою жизнь в профессии Иван Щёголев успел сделать немало. Он много и успешно работал в кино и на телевидении, и в планах его тоже было много интересных проектов.

Коллеги помнят Ивана отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком", - сказано в некрологе.

Как отметил Ефим Любинский, продюсер сериала "Морозова", на котором Щёголев был режиссером и где снялся в роли астролога Левченко, последние два дня состояние коллеги было очень тяжелым.

"Вирус - что тут еще скажешь", - пояснил продюсер.

Иван Щёголев родился 3 февраля 1961 года в семье театральных актеров Александра Щёголева и Надежды Надеждиной. В 1984-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина.

Сниматься начал в 1984-м - с главной роли, Шурика, в "Особом подразделении".

Режиссерский и сценарный дебют - 1992 год, "Бабник 2". Далее - "Американский дедушка", "Кулагин и партнеры", "Супруги", "Карпов", "Лесник", другие.