Постановление Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 214п "О внесении изменений в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденный постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 312п"