Зарегистрирован 20.04.2020 г. № 58137
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20.04.2020 г.
Вступает в силу 1 мая 2020 г., за исключением подпункта "б" пункта 3, абзаца шестого пункта 4 и абзаца шестьдесят восьмого пункта 10 прилагаемых изменений, вносимых в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала