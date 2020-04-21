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21 апреля 2020 г.

Постановление Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 214п "О внесении изменений в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденный постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 312п"

Дата подписания 27 марта 2020 г.
Опубликован 21 апреля 2020 г.
Вступает в силу 1 мая 2020 г.

Зарегистрирован 20.04.2020 г. № 58137

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20.04.2020 г.

Вступает в силу 1 мая 2020 г., за исключением подпункта "б" пункта 3, абзаца шестого пункта 4 и абзаца шестьдесят восьмого пункта 10 прилагаемых изменений, вносимых в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала

Постановление Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 214п
(pdf, PDF, 1.6 Мб)