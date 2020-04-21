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Проект: В регионах

Специалисты Транснефть - Западная Сибирь в I квартале исследовали более 2700 экологических проб

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвели итоги работы в области экологического контроля за первый квартал текущего года. Было выполнено исследование 2 734 проб компонентов окружающей среды на территории Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

С января по март 2020 года проведено исследование 1622 проб сточных вод, 462 проб питьевой и 136 проб природной воды. Кроме того, специалисты эколого-аналитических лабораторий предприятия выполнили 106 исследований проб атмосферного воздуха и 47 исследований проб промышленных выбросов.

Порядка 1000 проб сточной воды было отобрано на линейной производственно-диспетчерской станции "Сокур" Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ). Таким образом, специалисты провели мониторинг работы станции биологической очистки (СБО), введенной в эксплуатацию в конце прошлого года. Применяемые в СБО технологии с использованием биочипов, показали высокую степень очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод до требуемых нормативов.

Полученные результаты позволили оценить экологическое состояние производственных объектов и их соответствие требованиям природоохранного законодательства. За первый квартал по результатам исследований атмосферного воздуха, сточных, питьевых, природных вод и почвы превышений предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не было выявлено.

Продолжается работа по модернизации материально-технической базы эколого-аналитических лабораторий АО "Транснефть - Западная Сибирь". Для аналитической лаборатории Красноярского РНУ было приобретено два газоанализатора. Прибор отечественного производства может применяться как для измерения концентраций содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, так и в воздухе рабочей зоны и в отходящих газах топливно-энергетических предприятий.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды в процессе производственной деятельности. Требования природоохранного законодательства в обязательном порядке учитываются при реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

Проведение эколого-аналитического контроля состояния окружающей среды на объектах производится силами собственных эколого-аналитических лабораторий и привлеченных аккредитованных организаций. Только в 2020 году планируется выполнить порядка 12 тысяч исследований проб.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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