"Россети Северный Кавказ" установит в СКФО 102 тысячи "умных счетчиков"

Энергокомпания "Россети Северный Кавказ" установит в 2020 году в регионах СКФО около 102 тысяч интеллектуальных приборов учета на сумму почти 1,4 миллиарда рублей. "Умные счетчики" позволят потребителям без дополнительных затрат контролировать свой график энергопотребления, анализировать и снижать расходы на оплату потребленных энергоресурсов.

Из указанного количества свыше 42,3 тысячи приборов учета будут установлены в Дагестане; почти 35 тысяч интеллектуальных счетчиков - в Чечне; около 8,7 тысячи приборов - в Ингушетии; 6,2 тысячи - в Кабардино-Балкарии. Более пяти тысяч современных приборов учета энергокомпания установит в Ставропольском крае, примерно по 2,3 тысячи счетчиков - в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Мероприятия по замене вышедших из эксплуатации приборов учета на "умные счетчики" энергокомпания реализует в рамках комплексной программы, утвержденной в соответствии с федеральным законодательством. Программа рассчитана до 2030 года и предусматривает установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии, отвечающих современным требованиям.

Всего в рамках реализации упомянутой комплексной программы компания "Россети Северный Кавказ" планирует до 2030 года заменить около 1,2 миллиона вышедших из эксплуатации приборов учета в регионах своей операционной деятельности. На эту работу запланированы инвестиции в объеме 11,6 миллиарда рублей.

Энергокомпания "Россети Северный Кавказ" установит "умные счетчики" в 2020 году в рамках федеральной программы во всех регионах округа на сумму почти 1,4 миллиарда рублей

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"