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Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер

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    21.04.2020, 18:23
Текст:   Олег Усков

Американский актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и евангелист Том Лестер - Эб из "Зеленых просторов" (Green Acres), умер в понедельник в Нэшвилле, штат Теннеси, на 82-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Причиной смерти звезды названного чудесного ситкома стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Смерть Лестера подтвердил в соцсетях его брат Майкл, сообщив, что актера похоронят 24 апреля.

Том Лестер родился 23 сентября 1938 года в Миссисипи, и прежде чем податься в Голливуд работал на ферме деда и преподавателем.

На экранах - с середины шестидесятых. Впервые в роли Эба Доусона Том появился в ситкоме "Станция Юбочкино", далее - в "Деревенщине из Беверли-Хиллз".

После были "Маленький домик в прериях", "Рыцарь дорог", "Санта-Барбара", телефильм "Возвращение на зеленые просторы".

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