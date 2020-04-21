Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер

Американский актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и евангелист Том Лестер - Эб из "Зеленых просторов" (Green Acres), умер в понедельник в Нэшвилле, штат Теннеси, на 82-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Причиной смерти звезды названного чудесного ситкома стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Смерть Лестера подтвердил в соцсетях его брат Майкл, сообщив, что актера похоронят 24 апреля.

Том Лестер родился 23 сентября 1938 года в Миссисипи, и прежде чем податься в Голливуд работал на ферме деда и преподавателем.

Thomas William "Tom" Lester (born September 23, 1938) is 77 years old today! He is best known for his role as Eb D… pic.twitter.com/kOvLfBTmp5 — RetroVision (@FBRetroVision) September 23, 2015

На экранах - с середины шестидесятых. Впервые в роли Эба Доусона Том появился в ситкоме "Станция Юбочкино", далее - в "Деревенщине из Беверли-Хиллз".

После были "Маленький домик в прериях", "Рыцарь дорог", "Санта-Барбара", телефильм "Возвращение на зеленые просторы".