Вышел трейлер "Принца", нового мультсериала создателя "Гриффинов"

Гари Джанетти, один из создателей "Гриффинов", опубликовал в Instagram тизер-трейлер своего нового проекта - анимационной комедии "Принц" (The Prince), рассказывающей о британской королевской семье.

По центру предстоящей истории - Джордж, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Это он произносит с экрана монолог, жалуясь на ужасы самоизоляции. И на то, что всей его семье приходится мариноваться в "одних и тех же" 775 комнатах Букингемского дворца.

Премьера первого сезона может состояться на HBO Max текущей весной, пока без даты.

Джанетти - сценарист, продюсер "Принца". Он же озвучил титульного героя.

В остальных ролях: Орландо Блум (принц Гарри), Кондола Рашад (Меган Маркл), Люси Панч (Кейт Миддлтон), Иван "Рамси Болтон" Реон (принц Уильям), Том Холландер (принцы Филипп и Чарльз).