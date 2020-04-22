Указ губернатора Алтайского край от 16 апреля 2020 года № 59 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53) следующие изменения:

абзац второй пункта 1 после слова "выставочных," дополнить словом "ярмарочных,", после слов "скопления граждан" дополнить словами ", к которым относятся, в том числе религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий";

в абзаце седьмом пункта 2 слова "осуществляющих страховую деятельность и оказание банковских услуг" заменить словами "отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Алтайского краевого управления инкассации -филиала Российского объединения инкассации (Росинкас) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), кредитных организаций, социально значимых финансовых организаций (страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев, брокеров, регистраторов и управляющих компаний)";

в пункте 6.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6.1. Гражданам, прибывшим на территорию Алтайского края из города Москвы всеми видами транспорта, обеспечить самоизоляцию на срок 14 календарных дней со дня прибытия:";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Лицам, прибывшим на территорию Алтайского края из города Москвы немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в городе Москве, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию "112.";

в пункте 7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"При этом допускается перемещение гражданина с одного места проживания (пребывания) к месту проживания (пребывания) близких родственников гражданина либо от указанного места к месту проживания (пребывания) гражданина, а также к месту расположения находящегося в собственности либо ином законном пользовании гражданина (близких родственников) объекта недвижимого имущества, либо от указанного места.";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Требования настоящего пункта распространяются на граждан, проживающих в муниципальных образованиях (населенных пунктах), перечень которых установлен приложением к настоящему указу.";

дополнить указ пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Работодателям лиц, прибывших на территорию Алтайского края из города Москвы всеми видами транспорта, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, обеспечить возможность соблюдения такими лицами режима самоизоляции путем перевода на дистанционную работу либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству.";

пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"воздержаться от посещения религиозных объектов и мест захоронения (кладбищ).";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Органам местного самоуправления запретить организованную доставку жителей к местам захоронений (кладбищам).";

приложение к названному указу изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







