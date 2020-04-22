Постановление правительства Архангельской области от 20 апреля 2020 года № 205-пп "О внесении изменений в перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы"

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239) Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области А.В.Алсуфьев





Утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 20 апреля 2020 г. № 205-пп

Изменения, которые вносятся в перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы

1. Пункт 7 дополнить словами "; организации, на которые возложены обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов".

2. В пункте 44 слова "; организации, осуществляющие деятельность в сфере связей с общественностью дистанционным образом" исключить.

3. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бухгалтерские, аудиторские, страховые, правовые и иные услуги дистанционным образом (исключающим непосредственное нахождение гражданина (заказчика, представителя заказчика) при оказании соответствующих услуг исполнителем (работником исполнителя) в месте нахождения организации или индивидуального предпринимателя (в принадлежащих ему на законном основании зданиях (помещениях в них), строениях, сооружениях). При этом указанными организациями должно быть обеспечено максимально возможное (не менее половины среднесписочной численности работников) осуществление должностных обязанностей работников вне их рабочих мест (дистанционная работа).".

4. Дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Установить, что на организации, включенные в указанный перечень, не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 при условии, что в состав работников организаций, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на рабочих местах, не включаются работники, прибывшие в течение 14 календарных дней с территорий иных субъектов Российской Федерации, за исключением работников, осуществляющих перевозки грузов, пассажиров и багажа.".







