Постановление правительства Архангельской области от 20 апреля 2020 года № 205-пп "О внесении изменений в перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы"

Новости

Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве 22:44
Уволен замглавы Следственного комитета 22:33
Овечкин рассказал, в какой стране будет работать после завершения карьеры 22:25
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных 22:13
В подмосковной больнице 60 сотрудников заболели коронавирусом 22:08
В Харькове возбудили уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация" 21:59
Подзаголовок сиквела "Венома" вызвал недовольство фанатов 21:58
Десятки боссов итальянской мафии могут отправить из тюрем домой 21:54
Чайка заявил о возможности ухудшения эпидобстановки на Северном Кавказе 21:41
Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом 21:24
Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства 21:15
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают 21:11
Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок 21:03
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ 21:02
Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина 20:51
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной 20:39
В Новгородской области произошел пожар на пилораме 20:29
Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса 20:24
Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей 20:16
"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях 20:15
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19 20:04
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом 19:49
Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей 19:46
Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток 19:41
Создана рабочая группа по развитию образования 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 апреля 2020 г.

Постановление правительства Архангельской области от 20 апреля 2020 года № 205-пп "О внесении изменений в перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы"

Дата подписания 20 апреля 2020 г.
Опубликован 22 апреля 2020 г.

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239) Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области А.В.Алсуфьев


Утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 20 апреля 2020 г. № 205-пп

Изменения, которые вносятся в перечень организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы

1. Пункт 7 дополнить словами "; организации, на которые возложены обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов".

2. В пункте 44 слова "; организации, осуществляющие деятельность в сфере связей с общественностью дистанционным образом" исключить.

3. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бухгалтерские, аудиторские, страховые, правовые и иные услуги дистанционным образом (исключающим непосредственное нахождение гражданина (заказчика, представителя заказчика) при оказании соответствующих услуг исполнителем (работником исполнителя) в месте нахождения организации или индивидуального предпринимателя (в принадлежащих ему на законном основании зданиях (помещениях в них), строениях, сооружениях). При этом указанными организациями должно быть обеспечено максимально возможное (не менее половины среднесписочной численности работников) осуществление должностных обязанностей работников вне их рабочих мест (дистанционная работа).".

4. Дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Установить, что на организации, включенные в указанный перечень, не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 при условии, что в состав работников организаций, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на рабочих местах, не включаются работники, прибывшие в течение 14 календарных дней с территорий иных субъектов Российской Федерации, за исключением работников, осуществляющих перевозки грузов, пассажиров и багажа.".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией