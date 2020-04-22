Указ главы Республики Башкортостан от 21 апреля 2020 года № УГ-147 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) изменение, дополнив абзац двадцать второй подпункта "е" пункта 4 словами ", детской одеждой, товарами для охоты".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







