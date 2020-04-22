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22.04.2020,  
11:44
Текст:  Майя Бирюкова

Как готовят водолазов для частей спецназначения

Специалистов-водолазов частей спецназа ВМФ готовят прямо на берегу Черного моря. Это позволяет не отделять теорию от практики и отрабатывать все нормативы в реальных условиях.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Об особенностях подготовки "Красной звезде" рассказал начальник кафедры водолазной и специальной подготовки факультета береговых ракетно-артиллерийских войск Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова Владимир Береговой, капитан 1-го ранга. Кафедра - одна из наиболее молодых в училище, но каждый ее выпускник при необходимости может быть командиром всей группы.

Фото: РИА Новости
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Кафедра находится там, где в 1959 году была установлена подлодка XV серии. Субмарину разделили на три отсека. На первом водолазы отрабатывают норматив по борьбе с водой. Еще два служат тренажерами для вывода через торпедный аппарат (это используется только для спецподготовки) и спасательное устройство из аварийной подлодки. Кафедра полностью состоит из корабельных элементов: верхние помещения надстроены из части крейсера.

Расположение училища позволяет проводить занятия в реальных условиях. Бассейн используется крайне редко, когда погода не позволяет других вариантов. Будущие выпускники кафедры обязаны освоить все типы техники, которые эксплуатируются в ВМФ России.

Здесь проводится не только водолазная, но и парашютно-десантная подготовка. Береговой говорит, что это насущная необходимость: выпускники должны уметь противостоять не только нападающему с воды противнику, но и выполнять работы в тылу и на вражеской территории. Основная задача кафедры - это подготовка водолазов для подводно-технических работ. Специальность уникальная, и конкурс на нее высокий.

-Во время дней открытых дверей проводятся беседы с родителями, им объясняют, что ждет сыновей в течение пяти лет обучения и по окончании училища. Многие ошибочно полагают, что водолазная специальность очень опасная. Но таковой она будет лишь тогда, когда ты не выполняешь требования безопасности и не следуешь установленным правилам. Заметим, что при выпуске каждый офицер имеет разряд не ниже кандидата в мастера спорта, также получает допуск к водолазной, парашютно-десантной подготовке, вождению автомобиля и управлению маломерным плавсредством, - пояснил Владимир Береговой.

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ВМФ России
Фото: kevinmcgill / wikimedia.org
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