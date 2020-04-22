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22 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 18 апреля 2020 года № 29 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 18 апреля 2020 г.
Опубликован 22 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

"9.6. ввести в организациях с круглосуточным пребыванием детей ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;";

2) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:

"13.1. ввести в стационарных организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, стационарных отделениях при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения) ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, включая переход указанных организаций на закрытый режим работы;";

3) дополнить пунктом 13.11 следующего содержания:

"13.11. ввести в нестационарных организациях социального обслуживания, в организациях с круглосуточным пребыванием детей ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;";

4) пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

"14.2. ввести в организациях с круглосуточным пребыванием детей ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;";

5) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:

"24.1. Правительству Республики Коми обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба



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