Указ главы Республики Коми от 22 апреля 2020 года № 32 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:

"следования к месту (от места) работы в организации;";

2) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

"201. Установить Порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, согласно приложению.";

3) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Установить, что:

органы местного самоуправления в Республике Коми вправе выдавать временные пропуска в соответствии с порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) и временного пропуска на служебный транспорт, определенным Администрацией Главы Республики Коми, до 25 апреля 2020 года;

временные пропуска, выданные в соответствии с порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) и временного пропуска на служебный транспорт, определенным Администрацией Главы Республики Коми, действуют в течение срока, на который они выданы.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 22 апреля 2020 г. № 32





"Приложение к Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16

Порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

1. Настоящий Порядок устанавливает правила передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

2. Настоящий Порядок не распространяется на межмуниципальные перевозки, указанные в абзацах втором - пятом пункта 21 Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Главы Республики Коми).

3. Передвижение граждан на территории Республики Коми осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.

4. Передвижение гражданина на территории Республики Коми в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 20 Указа Главы Республики Коми, осуществляется на основании цифрового пропуска (далее - цифровой пропуск), оформляемого в соответствии с настоящим Порядком.

5. Цифровой пропуск на гражданина оформляется его работодателем (далее также - организация) посредством заполнения электронной заявки в информационной системе "Пропускная система" по адресу в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://propusk.rkomi.ru (далее соответственно - электронная заявка, Система). Активация (разрешение на передвижение гражданина) электронной заявки в Системе осуществляется оператором Системы (Администрацией Главы Республики Коми).

6. Численность работников, обеспечивающих функционирование организации, а также количество служебных транспортных средств, необходимых для обеспечения функционирования организации, определяется организацией самостоятельно.

7. Организацией при оформлении электронной заявки вносятся следующие сведения:

1) информация об организации:

а) индивидуальный налоговый номер организации;

б) полное наименование организации;

в) сокращенное наименование организации (при наличии);

г) юридический адрес организации;

д) фактический адрес организации;

е) адреса торговых точек организации (при наличии);

ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации;

з) разрешенные виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

и) перечень муниципальных образований в Республике Коми, на территории которых осуществляется деятельность организации;

2) информация о работниках организации, на которых оформляется цифровой пропуск:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника организации;

б) 4 последние цифры документа, удостоверяющего личность работника организации;

в) статус работника организации (изменяется с учетом случаев, перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка);

3) данные о транспортном средстве организации (служебном транспортном средстве): VIN номер, марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, - при необходимости использования организацией служебного транспортного средства.

8. Активация (отказ в активации) электронной заявки осуществляется Администрацией Главы Республики Коми в течение 24 часов с момента ее регистрации в Системе.

В указанный в настоящем пункте срок Администрация Главы Республики Коми осуществляет проверку на предмет достоверности, полноты сведений, внесенных работодателем в электронную заявку.

9. Основаниями для отказа в активации электронной заявки являются:

1) внесение в электронную заявку недостоверных и (или) неполных сведений, указанных в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка;

2) работодатель относится к организациям, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Коми.

10. Работодатель для прекращения действия (аннулирования) цифрового пропуска в отношении гражданина, на которого он оформлен, вносит изменения в электронную заявку в следующих случаях: выход гражданина в отпуск, временная нетрудоспособность гражданина, увольнение гражданина. Указанные изменения работодатель вносит в течение 1 рабочего дня со дня наступления соответствующего случая.

11. Основаниями для прекращения действия (аннулирования) электронной заявки являются:

1) выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений;

2) работодатель отнесен после оформления цифрового пропуска к организациям, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Коми.

12. Работодатель вправе повторно оформить электронную заявку в Системе в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 7 настоящего Порядка, после устранения причин, повлекших отказ в активации электронной заявки.

13. Передвижение граждан на территории Республики Коми с использованием личного транспортного средства осуществляется при условии соблюдения требований и ограничений, установленных Указом Главы Республики Коми, без оформления цифрового пропуска на данное транспортное средство.

14. Информация по цифровым пропускам и работе в Системе размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://propusk.rkomi.ru, а также предоставляется по телефону "горячей линии" 8-800-3015959.".







