Указ главы Республики Коми от 22 апреля 2020 года № 32 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:
"следования к месту (от места) работы в организации;";
2) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
"201. Установить Порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, согласно приложению.";
3) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Установить, что:
органы местного самоуправления в Республике Коми вправе выдавать временные пропуска в соответствии с порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) и временного пропуска на служебный транспорт, определенным Администрацией Главы Республики Коми, до 25 апреля 2020 года;
временные пропуска, выданные в соответствии с порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) и временного пропуска на служебный транспорт, определенным Администрацией Главы Республики Коми, действуют в течение срока, на который они выданы.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 22 апреля 2020 г. № 32
"Приложение к Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16
Порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки
1. Настоящий Порядок устанавливает правила передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
2. Настоящий Порядок не распространяется на межмуниципальные перевозки, указанные в абзацах втором - пятом пункта 21 Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Главы Республики Коми).
3. Передвижение граждан на территории Республики Коми осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
4. Передвижение гражданина на территории Республики Коми в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 20 Указа Главы Республики Коми, осуществляется на основании цифрового пропуска (далее - цифровой пропуск), оформляемого в соответствии с настоящим Порядком.
5. Цифровой пропуск на гражданина оформляется его работодателем (далее также - организация) посредством заполнения электронной заявки в информационной системе "Пропускная система" по адресу в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://propusk.rkomi.ru (далее соответственно - электронная заявка, Система). Активация (разрешение на передвижение гражданина) электронной заявки в Системе осуществляется оператором Системы (Администрацией Главы Республики Коми).
6. Численность работников, обеспечивающих функционирование организации, а также количество служебных транспортных средств, необходимых для обеспечения функционирования организации, определяется организацией самостоятельно.
7. Организацией при оформлении электронной заявки вносятся следующие сведения:
1) информация об организации:
а) индивидуальный налоговый номер организации;
б) полное наименование организации;
в) сокращенное наименование организации (при наличии);
г) юридический адрес организации;
д) фактический адрес организации;
е) адреса торговых точек организации (при наличии);
ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации;
з) разрешенные виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
и) перечень муниципальных образований в Республике Коми, на территории которых осуществляется деятельность организации;
2) информация о работниках организации, на которых оформляется цифровой пропуск:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника организации;
б) 4 последние цифры документа, удостоверяющего личность работника организации;
в) статус работника организации (изменяется с учетом случаев, перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка);
3) данные о транспортном средстве организации (служебном транспортном средстве): VIN номер, марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, - при необходимости использования организацией служебного транспортного средства.
8. Активация (отказ в активации) электронной заявки осуществляется Администрацией Главы Республики Коми в течение 24 часов с момента ее регистрации в Системе.
В указанный в настоящем пункте срок Администрация Главы Республики Коми осуществляет проверку на предмет достоверности, полноты сведений, внесенных работодателем в электронную заявку.
9. Основаниями для отказа в активации электронной заявки являются:
1) внесение в электронную заявку недостоверных и (или) неполных сведений, указанных в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка;
2) работодатель относится к организациям, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Коми.
10. Работодатель для прекращения действия (аннулирования) цифрового пропуска в отношении гражданина, на которого он оформлен, вносит изменения в электронную заявку в следующих случаях: выход гражданина в отпуск, временная нетрудоспособность гражданина, увольнение гражданина. Указанные изменения работодатель вносит в течение 1 рабочего дня со дня наступления соответствующего случая.
11. Основаниями для прекращения действия (аннулирования) электронной заявки являются:
1) выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений;
2) работодатель отнесен после оформления цифрового пропуска к организациям, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Коми.
12. Работодатель вправе повторно оформить электронную заявку в Системе в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 7 настоящего Порядка, после устранения причин, повлекших отказ в активации электронной заявки.
13. Передвижение граждан на территории Республики Коми с использованием личного транспортного средства осуществляется при условии соблюдения требований и ограничений, установленных Указом Главы Республики Коми, без оформления цифрового пропуска на данное транспортное средство.
14. Информация по цифровым пропускам и работе в Системе размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://propusk.rkomi.ru, а также предоставляется по телефону "горячей линии" 8-800-3015959.".
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