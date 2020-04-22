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22 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20 апреля 2020 года № 52-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "Анжеро-Судженский городской округ" и "Яйский муниципальный округ"

Дата подписания 20 апреля 2020 г.
Опубликован 22 апреля 2020 г.
Вступает в силу 20 апреля 2020 г.

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести на территориях муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса "Анжеро-Судженский городской округ" и "Яйский муниципальный округ" дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1.1. Приостановить:

работу объектов розничной торговли, в том числе реализующих канцелярские товары, детскую одежду, за исключением объектов, указанных в перечне организаций (индивидуальных предпринимателей), на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу автосалонов;

работу цветочных салонов и садово-огородных магазинов;

оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг;

оказание услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви;

оказание услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки;

оказание услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков;

оказание услуг фотосалонов.

1.2. Обязать граждан соблюдать:

требования масочного режима;

дистанцию до других граждан 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.3. Органам местного самоуправления, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности исключить массовое скопление людей.

2. Министерству здравоохранения Кузбасса организовать совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, прием больных с признаками острой респираторной вирусной инфекции на дому (независимо от тяжести заболевания).

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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