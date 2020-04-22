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22 апреля 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 14 апреля 2020 года № 212 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 1 квартал 2020 года"

Дата подписания 14 апреля 2020 г.
Опубликован 22 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" и Законом Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 223-ОЗ "О потребительской корзине в Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:

Установить по представлению управления труда и занятости Липецкой области величину прожиточного минимума в целом по Липецкой области за 1 квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 345 руб.;

для трудоспособного населения - 10 095 руб.;

для пенсионеров - 7 835 руб.;

для детей - 9 553 руб.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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