Указ губернатора Магаданской области от 17 апреля 2020 года № 68-у "О величине прожиточного минимума в Магаданской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Магаданской области от 03 марта 2000 г. № 112-ОЗ "О прожиточном минимуме в Магаданской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 19 997 рублей, для трудоспособного населения - 21 162 рубля, пенсионеров - 15 871 рубль, детей - 21 157 рублей.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







