Майкл Мур бесплатно выложил свой новый фильм "Планета людей"

Американский режиссер-документалист Майкл Мур, известный своими работами, призванными изобличить многие из глобальных трендов, выложил на хостинге YouTube полную версию спродюсированного им фильма "Планета людей" (Planet of the Humans), режиссером которого стал верный соратник Мура и сопродюсер его фильма "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11).

"Планета людей" посвящена современному состоянию окружающей среды, а также критике экологического движения, которое, по мнению авторов, пошло по ложному пути и досрочно проиграло сражение из-за принятия необдуманных решений с катастрофическими последствиями, хотя намерения были самые благие. Это касается, например, рекламы солнечных батарей и ветряков как панацеи от всех бед антропогенного характера, так как в итоге бенефициарами их кампании стали корпорации с Уолл-стрит.

Портал Deadline приводит слова Мура и Гиббса, которые объясняют свое решение выложить весь фильм для свободного просмотра - большая часть человечества находится на настоящий момент в условиях самоизоляции из-за вспышки COVID-19, и, как следствие, люди внезапно столкнулись с необходимостью осмыслить свой вклад в разрушение хрупких экосистем. Медлить в такой ситуации и дожидаться заранее намеченной премьеры, запланированной на более позднюю дату, было просто непозволительным.

Трейлер фильма:

Фильм бесплатно доступен в течение 30 дней с 21 апреля: