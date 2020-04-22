Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.04.2020,  
11:34
Текст:  Юрий Гаврилов

Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12

Полки и дивизии Сухопутных войск продолжают массово оснащать новыми автоматами Калашникова АК-12. Первую партию такого оружия - 5,5 тысячи единиц - получило дислоцированное в Смоленской области мотострелковое соединение Западного военного округа.

Фото: YouTube
Испытания новейшего китайского автомата сняли на видео

Известно, что по планам Минобороны РФ только в нынешнем году в войска передадут 40 тысяч АК -12. В первую очередь ими вооружают стрелковые и разведывательные подразделения, а также армейский спецназ. К примеру, боевую эффективность нового автомата уже проверяют в Тамбовской бригаде специального назначения. Пять сотен АК-12 калибра 5,45 мм туда передали в прошлом месяце. Ранее такие же "стволы" получили мотострелки одной из дивизий Восточного военного округа.

Солдаты по достоинству оценили преимущества нового автомата Калашникова. Он имеет небольшую отдачу при стрельбе, удобный регулируемый приклад и тактический ремень АК-12. А еще за счет съемного дульного тормоза-компенсатора автомат позволяет вести малошумный и беспламенный огонь. Это оружие можно перезаряжать одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же автомат обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями. Кроме того, на нем предусмотрены режимы одиночного выстрела и очереди с отсечкой по два патрона.

АК-12 весит чуть более трех килограммов, имеет скорострельность 700 выстрелов в минуту и прицельную дальность в тысячу метров. Наличие планки Пикатинни на крышке ствольной коробки позволяет устанавливать на автомат коллиматорные, оптические и ночные прицелы, а также механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Это оружие можно дополнить передней рукоятью, фонарем и лазерным целеуказателем. При необходимости АК-12 оснащают 40-мм подствольным гранатометом ГП-25 или ГП-30.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Разработка нового фронтового истребителя началась в России

Внешне автомат схож с классическим АК и сохранил надежность работы всех механизмов знаменитого "Калашникова". Уровень унификации с базовым образцом АК-74М, по некоторым данным, превысил пятьдесят процентов, что позволило быстро и с минимальными затратами начать серийное производство АК-12. Для него даже подходят штатные магазины 74-й модели емкостью 30 патронов.

Все эти обстоятельства учили в Минобороны РФ при выборе автомата для боевой экипировки "Ратник". Одним из главных аргументов в пользу АК-12 стала его относительно небольшая цена. По подсчетам ведомства, новое оружие обходится военным заказчикам лишь на четверть дороже, чем штатные автоматы.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: U.S. military / wikimedia.org
Летающие "Барсуки": Ту-16 более 30 лет служили в ВВС Египта 21.04.2020
Машины разведки и управления "Гибка-С" поступят в войска в 2021 году 21.04.2020
Армия России получила первый дальний беспилотник 20.04.2020
сухопутные войска
Фото: kevinmcgill / wikimedia.org
Турецкие истребители F-16 заметили в небе Ливии 21.04.2020
Евросоюз поставил верблюдов африканской Нацгвардии 15.04.2020
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках 06.04.2020
автоматы
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Улетел от ракеты: уход Ту-95МС из-под удара показали на видео 21.04.2020
Испанская газета ABC рассказала о преимуществах АК перед M16 20.04.2020
Испытания новейшего китайского автомата сняли на видео 15.04.2020