Постановление правительства Мурманской области от 21 апреля 2020 года № 235-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 07.04.2020 № 181-ПП) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Мурманской области А.Чибис





Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 21,04.2020 № 235-ПП

"О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании подпункта "б" пункта 6 статьи 4.1, подпункта "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9, протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области от 02.04.2020 № 2 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Продлить на территории Мурманской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила).

3. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области продолжить до 24.00 часов 30.04.2020:

3.1. Осуществлять деятельность в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 01.04.2020 № 47-РГ "Об установлении особого режима функционирования и исполнения должностных обязанностей в исполнительных органах государственной власти Мурманской области".

3.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.4. Организовать взаимодействие с подведомственными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Мурманской области, иными организациями, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах, а также в актах федеральных органов исполнительной власти.

3.5. Обеспечить контроль за соблюдением подведомственными организациями ранее установленного формата их функционирования, имея в виду переход на преимущественно дистанционный формат работы исполнения трудовых обязанностей работников, и перечень работников по каждой такой организации, которые осуществляют выполнение трудовых обязанностей в обычном рабочем режиме с учетом требований пункта 23 настоящего постановления и пункта 2.3 Правил.

4. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.):

4.1. Продолжить координацию работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, глав муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), иных организаций по реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

4.2. Во взаимодействии с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области, главами муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), с привлечением при необходимости в установленном порядке правоохранительных, контрольно-надзорных органов обеспечить контроль безусловного соблюдения запретов, установленных настоящим постановлением, Правилами.

4.3. При выявлении фактов нарушения запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, Правилами, организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законодательством.

4.4. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с муниципальными оперативными штабами по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области.

5. Министерству информационной политики Мурманской области (Кондаурова А.К.):

5.1. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.), Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.), Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) организовать информирование населения, органов и организаций Мурманской области о возможных рисках и последствиях заражения коронавирусной инфекцией, о нецелесообразности планирования выездов за пределы Мурманской области, о необходимых действиях граждан при возвращении на территорию Российской Федерации, в том числе по соблюдению режима самоизоляции, а также об иных значимых обстоятельствах в связи со сложившейся ситуацией.

5.2. Совместно с Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.) обеспечить информирование населения, органов и организаций о мероприятиях, предусмотренных протоколами заседаний Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) на территории Мурманской области (далее - Межведомственный оперативный штаб).

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и иные средства) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.), Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Тарунин А.В.) организовать проведение регулярных (не менее 1 раза в день) рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил на общественном транспорте и такси с инициированием при наличии правовых оснований привлечения к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушения указанных правил.

8. Министерству здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.):

8.1. Обеспечить готовность обсерваторов в подведомственных медицинских организациях к приему граждан, прибывших из эпидемически неблагополучных стран по новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) контактировавших с заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, которые не могут осуществить самоизоляцию по месту жительства, а также обеспечить их изоляцию, динамическое наблюдение и отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию в соответствии с установленными сроками.

8.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций лицам, вернувшимся с территорий стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения, обязанным соблюдать режим самоизоляции.

8.3. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому (по месту нахождения заявителя) пациентам групп риска по тяжелому (осложненному) течению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8.4. Принять меры по обеспечению транспортировки лиц в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

8.5. Организовать лабораторную диагностику коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных медицинских организациях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, обеспечить соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразноцепной реакции.

8.6. Принять меры по привлечению к проведению лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мурманской области иных организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя.

8.7. Обеспечить в подведомственных медицинских организациях соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты.

8.8. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенных лабораториями подведомственных медицинских организаций, и представление ее в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области".

8.9. При получении положительного результата на коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Мурманской области и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области".

8.10. Оказывать содействие медицинским организациям по информированию граждан по вопросам лечения, профилактики, динамического наблюдения пациентов, находящихся на дому.

8.11. Продолжить оказание плановой медицинской помощи с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и с учетом ранее установленных ограничений.

9. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г), Министерству культуры Мурманской области (Гоман Е.В.), Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.), Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.), главам муниципальных образований Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать взаимодействие с находящимися в их ведении учреждениями, организациями, направленное на:

9.1. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, посетителей с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на территории учреждений, организаций.

9.2. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений, организаций.

10. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

10.1. Обеспечить запрет до особого указания посещения третьими лицами организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области, проведя соответствующую разъяснительную работу среди граждан о необходимости принятия таких мер.

10.2. Подготовить предложения по оказанию мер поддержки граждан, потерявших работу в период действия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности.

10.3. Совместно с Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (Варич А.С.), органами местного самоуправления, общественными организациями организовать доставку предметов первой необходимости (продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинских изделий) одиноко проживающим лицам старше 65 лет с компенсацией расходов на доставку за счет средств областного бюджета.

10.4. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через горячую линию Мурманской области (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00.

10.5. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

10.6. Обеспечить доставку гражданам, указанным в пункте 10.3 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

10.7. Приостановить проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан на период по 01.06.2020.

10.8. По согласованию с санаторно-курортными учреждениями, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, внести изменения в части перераспределения путевок на заезды после 01.06.2020.

10.9. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, исполнительными органами государственной власти Мурманской области обеспечить информирование граждан, получивших путевки, об отмене заездов в санаторно-курортные учреждения на период с 28.03.2020 по 01.06.2020.

11. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.):

11.1. Продолжить до 30.04.2020 реализацию:

11.1.1. Образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в общеобразовательных организациях Мурманской области, обеспечив исполнение запрета нахождения в образовательной организации учащихся.

11.1.2. Образовательных программ среднего профессионального образования в дистанционном режиме.

11.2. Продолжить осуществление контроля реализации образовательными организациями режимов обучения, установленных подпунктами 11.1.1, 11.1.2 настоящего постановления.

11.3. Продолжить проведение конкурса среди образовательных организаций, находящихся на территории Мурманской области, на лучшую практику дистанционного обучения.

11.4. Продолжить осуществление выплат денежной компенсации взамен бесплатного питания, предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области".

11.5. Обеспечить закрытие с 23.04.2020 дежурных групп для обучающихся с тяжелой и умеренной умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития.

12. Министерству цифрового развития Мурманской области (Пархоменко И.А.) совместно с главами муниципальных образований Мурманской области организовать работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области с учетом условий, установленных подпунктом 8 пункта 3.1 Правил.

13. Заместителю Губернатора Мурманской области Филиппову Д.Д. организовать мониторинг ситуации на продовольственном рынке Мурманской области в части наличия запаса основных видов продовольствия на объектах торговли, в том числе с проведением на регулярной основе проверок наличия таких запасов.

14. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

14.1. Обеспечить функционирование муниципальных оперативных штабов по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный оперативный штаб еженедельно по пятницам, до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном уровне, - незамедлительно.

14.2. Осуществлять деятельность в соответствии с муниципальными правовыми актами, устанавливающими особый режим функционирования и исполнения должностных обязанностей.

14.3. Обеспечить работу в режиме свободного посещения дежурных муниципальных дошкольных образовательных организаций и (или) дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях исходя из потребности родителей (законных представителей), работающих в организациях, определенных Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и настоящим постановлением.

14.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

14.5. Обеспечить выдачу справок волонтерам, осуществляющим на территории соответствующих муниципальных образований Мурманской области деятельность по приобретению, доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан, по форме, установленной настоящим постановлением.

14.6. Обеспечить исходя из эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования создание условий для изоляции (обсервации) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) контактировавших с заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19, динамическое наблюдение за их состоянием здоровья, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию в установленные сроки в обсерваторах, отвечающих установленным требованиям и получивших соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.

14.7. Определить порядок согласования использования гражданами маломерных судов в целях любительского рыболовства на территории муниципального образования с учетом положений пункта 2.5 Правил, обеспечив контроль его соблюдения.

15. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

15.1. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба, в том числе соблюдения гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства режима самоизоляции на дому (в месте нахождения) и в случае установления фактов его нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности, установленной законодательством.

15.2. Обеспечить охрану помещений обсерваторов, созданных в целях пресечения распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

16. Проведение проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

17. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийского Общественного Движения "Народный Фронт "За Россию" во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области организовать на территории Мурманской области общественный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба.

18. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль за исполнением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства постановлений о госпитализации, самоизоляции, обсервации, а в случае установления фактов их нарушения обращаться в суд в установленном порядке с заявлениями о недобровольной госпитализации, помещении на обсервацию таких граждан.

19. Капитану Морского порта Мурманск (Безукладов Э.Е.), Капитану морского порта Кандалакша (Бородачёв В.В.) с участием Управления Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль соблюдения пункта 2.6 Правил.

20. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (Хисматуллин Э.И.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Мурманской области (Каширский А.Н.), Командующему Северным Флотом ВМФ России (Моисеев А.А.), Пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району (Маслов С.В.) организовать исполнение и оказывать содействие при реализации мероприятий, проводимых Межведомственным оперативным штабом.

21. Рекомендовать Командующему Северным флотом ВМФ России (Моисеев А.А.) совместно с главами ЗАТО обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.7 Правил.

22. Установить, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

23. Исключить предоставление организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Мурманской области, органам местного самоуправления, услуг, предполагающих контактирование с гражданами, имея в виду необходимость перевода данных услуг в дистанционный режим, а в случае невозможности использования дистанционного режима использовать способ оказания услуги, исключающий риски инфицирования COVID-19.

24. Разъяснения по применению положений настоящего постановления дает Межведомственный оперативный штаб или Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.

25. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 04.04,2020 № 175-ПП

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - организации) при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленные на защиту жизни и здоровья граждан, ликвидацию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в окружающей среде, основанные на подходах разобщения граждан, минимизации контактов, не обусловленных жизненной необходимостью.

2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области

2.1. Граждане обязаны:

2.1.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1) следования в целях получения медицинской помощи, следования в пределах муниципального образования, являющегося местом проживания (пребывания) гражданина, к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, а также следования к ближайшему крупному гипермаркету и (или) супермаркету, находящемуся в пределах муниципального образования, являющегося местом проживания (пребывания) гражданина.

В указанных случаях гражданин обязан иметь при себе пояснения, составленные им по установленной форме (приложение № 5);

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, при наличии справки по установленной форме (приложение № 3) или по удостоверению государственного (муниципального) служащего;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

4) прогулок одного из родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста на придомовой территории с соблюдением дистанции до других граждан (не считая ребенка) не менее 1 метра (далее - социальное дистанцирование);

5) следования по вызову сотрудников правоохранительных органов, военных комиссариатов, прокуратуры, следователей, дознавателей, должностных лиц исполнительных органов государственной власти Мурманской области, Роспотребнадзора или в суд, за исключением лиц, имеющих подтвержденный или предварительно положительный результат анализов на коронавирус, а также граждан, находящихся в обсервации;

6) следования к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области при наличии подтверждающих документов (приказ об отпуске, отпускное удостоверение, проездные документы и др.);

7) следования волонтеров к месту (от места) приобретения, доставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии справки, выданной администрацией соответствующего муниципального образования по установленной форме (приложение № 4);

8) осуществления любительского рыболовства с использованием маломерного судна при соблюдении условий, установленных пунктом 2.5 настоящих Правил.

Указанные случаи не распространяются на лиц, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящих Правил.

Для целей настоящих Правил под местом проживания (пребывания) понимаются жилые помещения, предназначенные для проживания граждан (квартиры, садовые, дачные, индивидуальные жилые дома и т.д.).

2.1.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.1.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) обращаться по номеру телефона (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.1.4. Соблюдать запреты, требования и ограничения, установленные на территориях закрытых административно-территориальных образований и иных муниципальных образований Мурманской области, въезд на которые ограничен в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области о введении ограничительных мероприятий.

2.2. Граждане Российской Федерации, прибывшие на территорию Мурманской области с территорий стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по номеру телефона (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00;

3) обеспечить самоизоляцию на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

4) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00;

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие на территорию Мурманской области с территорий других субъектов Российской Федерации любыми видами транспорта, обязаны:

1) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания за пределами Мурманской области, контактную информацию по номеру телефона (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00;

2) обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора;

3) уведомить работодателя о необходимости соблюдения режима самоизоляции в целях решения вопроса о переводе на дистанционный режим работы либо предоставления работодателем, деятельность которого не приостановлена до 30.04.2020 согласно приложению № 2, оплачиваемых нерабочих дней;

4) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) обратиться по номеру телефона (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие на территорию Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по номеру телефона (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00;

3) проследовать в обсерватор в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19, для изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

2.5. Использование гражданами, место проживания (пребывания) которых находится на территории Мурманской области, маломерных судов допускается с 00.00 часов 24 апреля 2020 года при одновременном соблюдении следующих условий:

1) наличие у гражданина регистрации по месту жительства (пребывания) на территории муниципального образования Мурманской области, где предполагается осуществлять использование маломерного судна;

2) использование маломерного судна исключительно для осуществления любительского рыболовства;

3) наличие письменного согласования главы администрации муниципального образования, на территории которого проживает (пребывает) гражданин, содержащего указание на срок его действия;

4) отсутствие у гражданина (граждан), планирующего (планирующих) использовать маломерное судно, признаков простудного заболевания при каждом факте его использования;

5) соблюдение гражданами при фактическом использовании маломерного судна условия о социальном дистанцировании и ношении средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

6) сокращенное в два раза количество лиц, максимально допустимое для нахождения на борту маломерного судна в соответствии с его техническими характеристиками.

2.6. Запретить сход на берег членам экипажей всех судов, прибывших из иностранных государств в порты Мурманск и Кандалакша, с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Мурманской области от 18 марта 2020 года № 1, обратив внимание на привлечение к ответственности, установленной законодательством, в случае нарушения установленного запрета.

2.7. Граждане, въезжающие на территорию закрытых административно-территориальных образований Мурманской области (далее - ЗАТО) обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию на контрольно-пропускных пунктах.

При выявлении у граждан температуры тела 37 градусов и выше или признаков простудного заболевания (повышенная температура, кашель и др.) информация об этом передается в ближайшую медицинскую организацию для получения инструкций о дальнейших действиях.

3. Правила, обязательные для исполнения организациями, субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области

3.1. Приостановить до 24.00 часов 30.04.2020:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, кальянных, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций;

- доставки заказов, при условии ее осуществления способом, . исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- организаций общественного питания, организующих питание работников предприятий и учреждений, деятельность которых не приостановлена, при условии согласования условий такой деятельности с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области.

Указанные исключения не распространяются на работу с использованием нестационарных торговых объектов.

2) работу торговых центров, торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением гипермаркетов, аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплата, объектов розничной торговли продовольственными товарами, объектов торговли непродовольственными товарами, реализующими товары первой необходимости, включенные в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (далее - Перечень) (приложение №1), пунктов выдачи заказов, в том числе расположенных в помещениях соответствующих торговых центров, торгово-развлекательных центров.

Данное ограничение не распространяется на случаи осуществления продажи товаров дистанционным способом при условии их доставки потребителю способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска).

При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, непродовольственных товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в Перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать также товары, не включенные в Перечень.

3) деятельность салонов красоты, СПА-салонов, косметических, косметологических, массажных салонов, соляриев, саун, бань и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением осуществления доставки реализуемых ими товаров способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска).

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе отдельных видов медицинских услуг, не является основанием для осуществления деятельности организаций, указанных в настоящем подпункте.

4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

5) деятельность всех спортивных объектов и сооружений, аквапарков, бассейнов и других аналогичных объектов Мурманской области с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

6) оказание услуг в кружках и секциях, деятельность фитнес-центров, за исключением оказания услуг или проведения занятий в режиме онлайн-трансляции, исключающие присутствие граждан, не являющихся сотрудниками соответствующих организаций.

7) оказание услуг в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, проведение досуговых мероприятий, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

8) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях многофункциональных центров, при соблюдении следующих условий:

- обязательная предварительная запись заявителей;

- применение сотрудниками многофункциональных центров и предоставление заявителям при входе в помещение многофункционального центра средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- количество окон приема-выдачи, ведущих прием заявителей,- не должно превышать 20% от общего количества имеющихся окон приема-выдачи документов;

- рабочие места сотрудников многофункциональных центров должны располагаться с учетом соблюдения режима социального дистанцирования не менее 2 метров;

- одновременное нахождение в помещение не более 10 человек с учетом сотрудников многофункционального центра;

- соблюдение заявителями социального дистанцирования не менее 2 метров друг от друга;

- отсутствие у заявителя признаков простудного заболевания;

- осуществление влажной уборки помещений многофункциональных центров не менее 2 раз в день во время перерыва с использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предоставляются исключительно в электронной форме.

9) распространение рекламных печатных материалов посредством передачи из рук в руки.

10) организацию и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением заочных.

11) деятельность пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, гостиниц, хостелов, турбаз и иных аналогичных объектов, предоставляющих гостиничные услуги, услуги по проживанию, организации отдыха, расположенных на территории Мурманской области, за исключением:

- когда такие объекты используются под обсервацию или на указанных объектах работодателями организовано централизованное прохождение гражданами режима самоизоляции, если такой режим не может быть обеспечен гражданином по месту его жительства или пребывания на территории Мурманской области;

- размещения лиц, находящихся в служебных поездках или служебных командировках в организации, деятельность которых не приостановлена...

В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в настоящем подпункте:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать питание данных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

12) проведение обязательных медицинских осмотров работников:

- периодических (в течение трудовой деятельности);

- предварительных (при поступлении на работу).

Положения настоящего подпункта не распространяются на обязательные предварительных медицинские осмотры отдельных категорий работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работами на высоте, а также занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным по результатам проведения специальной оценки условий труда, а также предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые в отношении отдельных категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

13) использование технических сооружений, обеспечивающих функционирование горнолыжных трасс, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере организации спорта, отдыха и развлечений, включая занятия зимними видами спорта.

3.2. Правила, обязательные для исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостанавливается до 24.00 часов 30.04.2020 (приложение № 2):

1) запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2) обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях, соблюдение работниками организации правил респираторной гигиены, рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому.

3) воздержаться от направления работников в служебные командировки, применять преимущественно дистанционный формат исполнения должностных обязанностей работников.

4) обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения трудовых (служебных) обязанностей работников, имеющих заболевания согласно Перечню заболеваний (приложение № 6), а также одного из родителей (законных представителей) ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет.

5) обеспечить перевод работника, прибывшего на территорию Мурманской области с территории другого субъекта Российской Федерации и обязанного соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 2.3 Правил, на дистанционный режим работы, а в случае невозможности перевода - установить в отношении такого работника режим нерабочих дней с сохранением за работником заработной платы.

6) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками простудного заболевания (повышенная температура, кашель, и др.), в том числе посредством бесконтактной термометрии, и недопущение нахождения таких сотрудников на рабочих местах, при выявлении таких сотрудников - незамедлительно обратиться по номеру телефона (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях. При необходимости обеспечить доставку заболевшего работника в медицинскую организацию способом, исключающим контактирование заболевшего с третьими лицами.

7) ограничить проведение мероприятий, предусматривающих совместное присутствие участников, и активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связей общего пользования.

8) оказывать содействие работникам, в том числе имеющим несовершеннолетних детей, по соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящими Правилами.

9) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Мурманской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.

10) при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

11) проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

12) исключить обязательное тестирование работников на предмет употребления алкоголя (за исключением предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров) с использованием анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеров, алкометров).

13) при наличии возможности перемещать работников организации из дома до работы и обратно без использования общественных видов транспорта.

14) выдавать работникам справки по установленной форме (приложение № 3) для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена.

15) организациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, обеспечивать размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

16) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, начисление платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивать неприменение к гражданам, находящимся на самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, мер ответственности за несвоевременное исполнение указанными гражданами обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

17) организациям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки.

18) организациям, деятельность которых связана с предоставлением услуг населению, обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты (перчатки, маска).

19) организациям, привлекающим работников для работы из других субъектов Российской Федерации, что предполагает осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного их проживания (вахтовый метод, командировка и др.), а также организациям, осуществляющим смену экипажей морских судов, руководствоваться следующими правилами:

- письменно согласовывать прибытие таких работников в организацию с Межведомственным оперативным штабом не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Мурманской области с указанием даты, места прибытия, количества работников, из какого субъекта Российской Федерации прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия. Межведомственный оперативный штаб вправе при необходимости запросить у организации дополнительную информацию по данному вопросу;

обеспечить на основании договора размещение работников, прибывших на территорию Мурманской области, в отдельно стоящем здании (части здания) (далее - объект) для прохождения централизованной самоизоляции;

- обеспечить на основании договора круглосуточную охрану объекта, исключающую возможность покидания объекта работниками, находящимися на самоизоляции;

- обеспечить на основании договора проведение первичного медицинского осмотра прибывших работников в день их прибытия или не позднее следующего дня после прибытия, а также организацию круглосуточного медицинского наблюдения работников, находящихся на самоизоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора питание работников, находящихся на самоизоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора проведение ежедневной дезинфекции объекта;

- обеспечить централизованную доставку прибывших работников к месту самоизоляции;

- обеспечить на основании договора с медицинскими учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Мурманской области, проведение лабораторного исследования прибывших работников на COVID-19 на десятый день их пребывания на самоизоляции;

самоизоляция прибывших работников завершается на 15-й календарный день со дня их прибытия на территорию Мурманской области при условии получения отрицательного результата лабораторного исследования прибывших работников на COVID-19. С этого момента прибывшие работники вправе приступить к работе на территории Мурманской области.

20) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, принять меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при проведении религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий, в том числе с использованием предметов культового назначения, в помещениях, зданиях, сооружениях и иных местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

21) страховым медицинским организациям выполнять действия, направленные на обеспечение граждан Мурманской области полисами обязательного медицинского страхования, защиту прав застрахованных граждан и финансирование медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь, предусмотрев возможность обеспечения доставки полиса застрахованному гражданину способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска).

22) организациям, предоставляющим стоматологические услуги, осуществлять оказание услуг исключительно при наличии показаний для осуществления экстренной или неотложной стоматологической помощи.





Приложение № 1 к Правилам

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук и средства для обработки и дезинфекции помещений и поверхностей, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей (детский).

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Газомоторное топливо (сжиженный углеводородный газ).

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Автозапчасти, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры.

25. Очки, линзы и их части.

26. Похоронные принадлежности.

27. Санитарно-технические изделия.

28. Строительные материалы.

29. Электротехническая и кабельно-проводниковая продукция.

30. Табачные изделия.

31. Ткани (марля; бязь (хлопок 100 %) плотностью 120-140 г/кв. м; фланель), нитки, тесьма эластичная, шнур эластичный, лента киперная шириной 8-12 мм).

32. Печатные средства массовой информации.





Приложение № 2 к Правилам

Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостанавливается до 24.00 часов 30.04.2020

Настоящий перечень определяет организации и индивидуальных предпринимателей, которые с условием соблюдения требований, запретов и ограничений, установленных Правительством Мурманской области, могут осуществлять деятельность в период до 24.00 часов 30.04.2020 в следующих сферах:

1. Непрерывной деятельности, в том числе в которой невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям.

2. Эксплуатации опасных производственных объектов, в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности.

3. Обеспечения охраны организаций, осуществляющих непрерывную деятельность, а также обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов, включая противопаводковые мероприятия.

4. Выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.

5. Обращения с отходами производства и потребления.

6. Работы системообразующих организаций Мурманской области, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Мурманской области от 06.05.2015 № 122-РП "О мониторинге социально-экономического положения градообразующих организаций и организаций регионального значения" (размещен на официальном интернет-сайте Министерства экономического развития Мурманской области по ссылке https://minec.gov-murman.ru/activities/stab/sub5/).

7. Строительства объектов, реконструкции и технического перевооружения промышленных объектов, обеспечения поставки строительных материалов, выполнения подрядных и субподрядных работ, кадастровой деятельности.

8. Выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и оборудования по государственным и муниципальным контрактам.

9. Добывающей, металлургической и атомной промышленности, а также обеспечения непрерывной деятельности в данных сферах.

10. Пищевой промышленности.

11. Рыбодобычи, рыбопереработки.

12. Сельхозтоваропроизводства, поставки запасных частей и сельскохозяйственной техники, ветеринарных препаратов, оказания услуг по сервисному обслуживанию животноводства, а также обеспечения транспортно-логистических операций по сельскохозяйственным культурам.

13. Судоремонта, а также обеспечения деятельности в данной сфере.

14. Портовой и стивидорной деятельности.

15. Морского грузового транспорта и вспомогательной деятельности, связанной с транспортным флотом.

16. Дорожной деятельности, деятельности в сфере предоставления транспортных услуг населению.

17. Обеспечения населения продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости (приложение № 1 к настоящему постановлению).

18. Обеспечения дистанционной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе пункты выдачи заказов интернет-магазинов, службы доставки товаров.

19. Общественного питания, осуществления обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, организующих питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена (за исключение нестационарных торговых объектов).

20. Обеспечения работы торгово-распределительных центров, оптовых операций, осуществления хранения и продажи продуктов питания, непродовольственных товаров первой необходимости.

21. Обеспечения строительства, оснащения, переоснащения, оборудования и ремонта магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры.

22. Производства фасовочных и упаковочных материалов, в том числе соответствующих полиграфических комплексов.

23. Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе производства, передачи, распределения и сбыта тепловой и электрической энергии, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, а также оказания соответствующих коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами, по поставке запасных частей к технике оборудованию, поставке техники.

24. Эксплуатации гидротехнических сооружений.

25. Выполнения работ по капитальному и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, соответствующих подрядных и субподрядных работ.

26. Выполнения неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

27. Производства медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для обработки и дезинфекции помещений и поверхностей, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусом.

28. Продажи медицинских изделий и лекарственных средств (аптеки и аптечные пункты), работы медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, оказывающих плановую стоматологическую помощь).

29. Использования объектов под размещение обсерваторов или организации работодателями на указанных объектах централизованного прохождения гражданами режима самоизоляции.

30. Предоставления гостиничных услуг, услуг по проживанию исключительно для размещения лиц, находящихся в служебных поездках или служебных командировках в организации, деятельность которых не приостановлена.

31. Оказания услуг по проведению спортивных обучающих программ и занятий, досуговых мероприятий в режиме онлайн-трансляции.

32. Предоставления услуг по уборке, дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений.

33. Предоставления финансовых услуг, услуг в сфере страхования.

34. Оказания услуг операторов связи, в том числе почтовой, сотовой (включая места продажи сим-карт и мобильных устройств), фиксированной, спутниковой.

35. Обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационных сетей, центров обработки данных, предоставления услуг в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, производства и выпуска средств массовой информации.

36. Нотариальной деятельности (только в части работы дежурных нотариальных контор).

37. Деятельности адвокатских образований.

38. Обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

39. Оказания Торгово-промышленной палатой Мурманской области услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров для предприятий постоянного цикла, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы.

40. Работы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, по сопровождению реализации инвестиционных проектов Мурманской области.

41. Оценочной деятельности с применением исключительно дистанционного формата оказания такого рода услуг.

42. Оказания услуг по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств, поставки и производства запасных частей, автомобильных компонентов и специализированной техники.

43. Обеспечения работы системы нефтепродуктообеспечения.

44. Производства медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для обработки и дезинфекции помещений и поверхностей, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.

45. Оказания услуг по пошиву и ремонту одежды в части изготовления индивидуальных средств защиты граждан, в том числе санитарно-гигиенических масок.

46. Оказания услуг по ремонту обуви, изготовлению ключей, услуг фотоателье (с учетом соблюдения дезинфекционных мероприятий и предварительной записи с отсутствием очередей).

47. Оказания бытовых услуг по стирке и химической обработке текстильных и меховых изделий.

48. Осуществления сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники.

49. Оказания ветеринарных услуг.

50. Предоставления услуг с использованием животных, а также оказания услуг по обеспечению ухода, содержанию животных.

51. Осуществления социального обслуживания населения в рамках основной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению, а также осуществления ухода за пожилыми людьми на дому и в стационарах.

52. Предоставления мер социальной поддержки населению.

53. Реализации программ дошкольного образования (в части организации дежурных групп) и реализации программ общего, среднего профессионального, высшего образования, а также реализации дополнительных образовательных программ (с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, включая запись и трансляцию видеоуроков в онлайн-режиме).

54. Предоставления услуг в сфере занятости населения.

55. Работы организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Мурманской области, при условии соблюдения требований, указанных в пункте 23 настоящего постановления.

56. Управления и обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения.

57. Осуществления деятельности федеральных бюджетных судебноэкспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, находящихся на территории Мурманской области.

58. Предоставления государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области с учетом условий, установленных подпунктом 8 пункта 3.1 Правил.





Приложение № 3 к Правилам

Форма

Справка

Смотрите приложение к настоящему постановлению.





Приложение № 4 к Правилам

Форма

Справка

Смотрите приложение к настоящему постановлению.





Приложение № 5 к Правилам

Пояснения

Смотрите приложение к настоящему постановлению.





Приложение № 6 к Правилам

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, №18.3-№18.5.

6. Новообразования:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46."







