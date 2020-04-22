Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 17 апреля 2020 года № 23-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.04.2020 № 21-пг) следующие изменения:

1) в пункте 6:

в абзаце первом слова "по 19 апреля 2020 года" заменить словами "по 26 апреля 2020 года";

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торговых центрах и иных местах массового посещения граждан (за исключением тренажерных залов, фитнес центров и центров активного отдыха);";

подпункты 3, 5 признать утратившими силу;

2) пункт 17 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) организовать приостановление выдачи направлений гражданам в медицинские организации, расположенные за пределами Ненецкого автономного округа, для лечения, реабилитации, консультирования по плановым показаниям.";

3) в пункте 18 слова "по 19.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020";

4) дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего содержания:

22.1. Организациям, оказывающим услуги салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги (за исключением общественных бань) организовать работу таких организаций с учетом требований, указанных в Приложении 3 к настоящему постановлению.

22.2. Физкультурно-спортивным, туристическим и развлекательным организациям (тренажерные залы, фитнес центры и центры активного отдыха) обеспечить работу таких организаций с учетом требований, указанных в Приложении 4 к настоящему постановлению.";

5) дополнить Приложениями 3, 4 следующего содержания:





"Приложение 3 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, контроль температуры тела сотрудников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

3. Обеспечить при оказании услуг маской посетителя.

4. Обеспечить наличие на входе антисептика для обработки рук посетителей.

5. Обеспечить проведение входного фильтра для посетителей (измерение температуры), отстранение от посещения посетителей с признаками острой респираторной инфекции (температура, кашель, насморк и др.).

6. Обеспечить дезинфекцию градусников после измерения температуры у каждого посетителя.

7. Оказывать услуги по предварительной дистанционной записи.

8. Численность посетителей, одновременно находящихся в помещении, не должна превышать двух человек, включая сотрудника.

9. Проведение уборки помещений каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей и др.

10. Проведение дезинфекции оборудования после каждого посетителя.

11. Регулярное проветривание рабочих помещений (после каждого посетителя) в течение не менее 10 минут.

12. Промежутки между приемами посетителей должны составлять не менее 20 минут.

13. Не принимать лиц в возрасте 65 лет и старше.

14. Обеспечить неснижаемый месячный запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки и дезинфекции.





Приложение 4 к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе физкультурно-спортивным, туристическим и развлекательным организациям (тренажерные залы, фитнес центры и центры активного отдыха) в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Обеспечить проведение входного фильтра для сотрудников, контроль температуры тела сотрудников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

2. Обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

3. Обеспечить проведение входного фильтра для посетителей (измерение температуры), отстранение от посещения занятий посетителей с признаками острой респираторной инфекции (температура, кашель, насморк и др.).

4. Обеспечить дезинфекцию градусников после измерения температуры у каждого посетителя.

5. Обеспечить наличие на входе антисептика для обработки рук посетителей.

6. Длительность занятия определить не более 1 часа.

7. Оказывать услуги по предварительной дистанционной записи.

8. Организовать работу преимущественно для проведения индивидуальных занятий.

9. Количество посетителей для групповых занятий рассчитывается исходя из нормы площади зала для занятий на одного посетителя не менее 10 кв. м и возможности соблюдения дистанции между посетителями не менее 2 м, но не более 5 человек на одну группу.

10. Обеспечить нанесение специальной разметки в помещениях на расстоянии не менее 2 м. для соблюдения безопасной дистанции между посетителями.

11. Проведение качественной уборки помещений после каждого группового занятия с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, спортивного инвентаря с последующим обязательным проветриванием помещений не менее 10 минут.

12. Обеспечить неснижаемый месячный запас моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки и дезинфекции.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление выступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губерна Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







