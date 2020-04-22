Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 84-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за I квартал 2020 года"

В соответствии c законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 21 367 рублей, для трудоспособного населения - 22 572 рубля, для пенсионеров - 17 464 рубля для детей - 22 119 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







