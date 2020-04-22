Указ губернатора Новгородской области от 22 апреля 2020 года № 234 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Заменить в первом абзаце пункта 17 слова "Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области" на "иных субъектов Российской Федерации";

1.2. Изложить приложение № 1 к названному указу в редакции:





"Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97





Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие

3. Антисептические средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Щетка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички, коробок

15. Свечи

16. Пеленка для новорожденного

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

26. Похоронные принадлежности

27. Печатные средства массовой информации

28. Табачная продукция

29. Очки, линзы и их части

30. Семена, рассада, посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, садово-огородный инвентарь

31. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты)

32. Сжиженный природный газ ".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







