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22.04.2020,  
17:53
Текст:  Антон Валагин

Пентагон предложил списать авианосцы

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработанный внутренним офисом министра обороны США план оптимизации американского флота предполагает использование 9 авианосцев вместо 11 имеющихся, ограничение числа крейсеров и эсминцев текущими значениями (80 единиц) и ввод в состав ВМС 55-70 небольших беспилотных или малоэкипажных кораблей.

Эти планы перекликаются с недавними заявлениями главы Пентагона Марка Эспера, пишет Defence News. Военное ведомство, сказал министр, намерено смещать акцент с авианосцев как центрального элемента проекции силы Соединенных Штатов и уделять больше внимания беспилотным технологиям, которые позволяют решать задачи с меньшими затратами.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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- Отказ от двух авианосцев навсегда изменит подход ВМС США к их присутствию по всему земному шару, - считает флотский офицер в отставке, аналитик Telemus Group Джерри Хендрикс. - Существующая модель развертывания рассчитана на 15 носителей. С девятью авианосцами флот будет иметь возможность использовать шесть или семь, поскольку остальные окажутся в ремонте. Это значит, что от постоянного присутствия кораблей этого класса на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе ВМС перейдут к периодическим развертываниям для конкретных задач или в случае чрезвычайных ситуаций.

Специалисты все чаще говорят о закате эры авианосцев. Потенциальные противники США обзавелись эффективных оружием для их уничтожения, строительство и содержание гигантских кораблей обходятся очень дорого, а пандемия COVID-19 выявила новую уязвимость многотысячных экипажей. Тем не менее совсем отказаться от национальной гордости Пентагон не готов.

- Дискуссия об авианосцах часто сводится к двоичному коду: это ноль или 12? Во-первых, я не знаю. Я думаю, что эти корабли очень важны. Я думаю, что они демонстрируют американскую мощь, американский престиж. Они привлекают внимание людей. Они являются большим сдерживающим фактором. Они дают нам большие возможности, - считает Марк Эспер.

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