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Подзаголовок сиквела "Венома" вызвал недовольство фанатов

Новости
    22.04.2020, 21:58
Текст:   Юлия Авакова

Новость о переносе даты выхода "Венома", а также сегодняшний тизер, опубликованный в Instagram Томом Харди, не оставил равнодушными любителей этой марвеловской кинофраншизы. На создателей посыпались гневные упреки. Все дело в подзаголовке (кстати, довольно остроумном) - Let There Be Carnage, который имеет двоякое прочтение.

Многие фанаты вселенной вспомнили комиксный первоисточник 1993 года и выразили свое удивление, почему фильм не был назван "Максимальная резня" (Maximum Carnage):

Досталось от ревнителей и непосредственно Sony:

Нашлись и те, кто погрузились в историю публикации комиксов еще серьезнее и вытащили на свет божий публикацию с названием Absolute Carnage:

Встречаются и примирительные комментарии: нет смысла давать сиквелу название комикса, так как вторая часть может стать лишь своего рода введением нового персонажа, и если в Sony захотят поставить производство фильмов о симбиотах на поток, "Максимальная резня" может еще понадобиться:

Один пользователь резонно заметил, что выбранный Sony поздаголовок слишком длинен и не вполне соответствует стилю комиксов в целом:

Но, скорее всего, прав комментатор с непроизносимым псевдонимом, указывающий на вероятность того, что Sony попросту не владеет соответствующими авторскими правами:

История отношений Marvel и Sony полна хитросплетений. В конце девяностых, когда компания Marvel еле сводила концы с концами, она охотно передавала права на использование своих персонажей в фильмах, и Sony приобрела более чем 900 персонажей Marvel. Впоследствии ситуация кардинально изменилась, и теперь большинство марвеловских супергероев принадлежит корпорации Disney. В том числе - Капитан Америка. И не будем забывать о Человеке-пауке, из-за которого Sony и Disney в прошлом году разругались и чуть не похоронили будущее Питера Паркера в марвеловской киновселенной.

Причем здесь Капитан Америка и Человек-паук? Все просто: оба они, среди многих других героев и злодеев, как раз фигурируют в сюжете комикса Maximum Carnage. Исходя из этого, причина, по которой продолжение "Венома" не может носить такое название, становится вполне очевидной.

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