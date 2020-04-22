Подзаголовок сиквела "Венома" вызвал недовольство фанатов

Новость о переносе даты выхода "Венома", а также сегодняшний тизер, опубликованный в Instagram Томом Харди, не оставил равнодушными любителей этой марвеловской кинофраншизы. На создателей посыпались гневные упреки. Все дело в подзаголовке (кстати, довольно остроумном) - Let There Be Carnage, который имеет двоякое прочтение.

Многие фанаты вселенной вспомнили комиксный первоисточник 1993 года и выразили свое удивление, почему фильм не был назван "Максимальная резня" (Maximum Carnage):

Do you guys think that it would've been better if Venom 2 was titled Venom: Maximum Carnage instead of Venom: Let There Be Carnage?

I think it would've been better if it was titled Venom: Maximum Carnage.

Especially since the film is adapting the Maximum Carnage storyline pic.twitter.com/BE2S8RnLJZ - The Guy Who Loves Spider-Man (@ChibuikemMolok1) April 21, 2020

Досталось от ревнителей и непосредственно Sony:

yeah, that sucks, but holy shit how difficult would it have been to just call it "Maximum Carnage?" https://t.co/DHIU5KDCdl - FrostyMac (@TheFrostyMac) April 21, 2020

Нашлись и те, кто погрузились в историю публикации комиксов еще серьезнее и вытащили на свет божий публикацию с названием Absolute Carnage:

Also "let there be carnage"? Its not bad but Sony could've chosen either Maximum Carnage, or even Absolute Carnage pic.twitter.com/1xPep4Ls7y - That One Spider-Guy (@josephwayne2421) April 21, 2020

Встречаются и примирительные комментарии: нет смысла давать сиквелу название комикса, так как вторая часть может стать лишь своего рода введением нового персонажа, и если в Sony захотят поставить производство фильмов о симбиотах на поток, "Максимальная резня" может еще понадобиться:

Sorry, gonna be a nerd for a minute,

but it makes no sense to waste the title "Maximum Carnage" for a Carnage intro film when Sony will have enough characters to adapt that story a few years down the line. "Let There Be Carnage" fits. - Richard Newby (@RICHARDLNEWBY) April 21, 2020

Один пользователь резонно заметил, что выбранный Sony поздаголовок слишком длинен и не вполне соответствует стилю комиксов в целом:

Title is too wordy for comic style, I agree, this was the perfect time for Total Carnage, Absolute Carnage, True Carnage, Enters Carnage, Maximum Carnage or even Venom: Turns To Carnage - The Wasteland Gemini (@VRaibeart) April 21, 2020

Но, скорее всего, прав комментатор с непроизносимым псевдонимом, указывающий на вероятность того, что Sony попросту не владеет соответствующими авторскими правами:

I think maximum carnage is still under some copyright crap that they don"t own 😒but I did always think it was cool that the cartridge was red lol. pic.twitter.com/3jMeVFXGqJ - mOzAmBiQuE hErE!1!1!1!one!1! (@stheticsbrah) April 21, 2020

История отношений Marvel и Sony полна хитросплетений. В конце девяностых, когда компания Marvel еле сводила концы с концами, она охотно передавала права на использование своих персонажей в фильмах, и Sony приобрела более чем 900 персонажей Marvel. Впоследствии ситуация кардинально изменилась, и теперь большинство марвеловских супергероев принадлежит корпорации Disney. В том числе - Капитан Америка. И не будем забывать о Человеке-пауке, из-за которого Sony и Disney в прошлом году разругались и чуть не похоронили будущее Питера Паркера в марвеловской киновселенной.

Причем здесь Капитан Америка и Человек-паук? Все просто: оба они, среди многих других героев и злодеев, как раз фигурируют в сюжете комикса Maximum Carnage. Исходя из этого, причина, по которой продолжение "Венома" не может носить такое название, становится вполне очевидной.