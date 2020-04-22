Совет потребителей Омскэнерго переходит на удаленный режим работы

Об этом на недавней встрече договорились директор Омского филиала компании "Россети Сибирь" Сергей Моденов и председатель регионального отделения "Опоры России", председатель Совета потребителей филиала Олег Ананьев.

Сергей Моденов подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией, энергетики продолжают работу, в том числе для того, чтобы обеспечить развитие малого и среднего бизнеса. Директора Омского филиала серьезно беспокоят экономические риски и трудности, с которыми предприниматели столкнулись после введения ограничений передвижения, связанных с эпидемией коронавируса. Однако и Омский, и другие филиалы компании "Россети Сибирь" ищут возможности помочь бизнесу минимизировать эти потери и обеспечить максимально комфортные условия для работы.

- На встрече обсудили текущую обстановку в регионе и в России в разрезе самочувствия малого и среднего бизнеса, потребителей энергии, - рассказал, в свою очередь, Олег Ананьев. - Очевидно, что текущее состояние предпринимательства сказывается на потреблении электроэнергии в регионе. Это можно проследить, в том числе, и по данным Омской энергосбытовой компании. Потребление электроэнергии показывает, как чувствует себя экономика региона. Хотелось бы видеть прогнозы. Поэтому Сергей Николаевич обратился к нам с просьбой провести опрос среди субъектов МСП и членов Совета потребителей, чтобы понимать планы и перспективы, и спрогнозировать потребление электроэнергии, потому что сетевым компаниям нужно понимать, к чему готовиться. Данные по обследованию представим на предстоящем в пятницу заседании Совета потребителей, который продолжит работать в новом формате видеоконференцсвязи. У нас есть повестка на год, в которую добавились новые задачи. Будем изучать текущую ситуацию, выявлять проблемы и совместно искать пути решения.

Напомним, Советы потребителей электроэнергии созданы во всех регионах присутствия компании "Россети Сибирь". Они ведут активный диалог, который помогает развивать энергетику и решать проблемные вопросы.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"