Власти и энергетики обсудили надежность энергоснабжения на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор группы компании "Россети" Павел Ливинский и глава "Россети Кубань" (ПАО "Кубаньэнерго") Сергей Сергеев 21 апреля 2020 года обсудили вопросы обеспечения надежного энергоснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов региона в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Диалог состоялся в формате видеосвязи между Краснодаром и Москвой.

- Краснодарский край - уникальный регион, где энергетики проходят два периода пиковых нагрузок, зимний и летний. В этом году подготовка к летнему сезону осложнена эпидемиологическим кризисом. Вопросы энергоснабжения медицинских учреждений на территории Краснодарского края находятся на особом контроле энергетиков "Россетей". В полной готовности находятся 390 аварийно-восстановительных бригад, в том числе мобильные бригады. Это почти 1 800 человек и 700 единиц техники. Готовы 95 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 7,7 МВт", - отметил глава "Россетей" Павел Ливинский.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул важность бесперебойного энергоснабжения медучреждений края.

- Энергоснабжение медучреждений и объектов жизнеобеспечения в период пандемии должно быть стабильным. В крае девять клиник перепрофилированы под инфекционные госпитали. Эти учреждения нуждаются в особом контроле, перебои с электричеством в них недопустимы. Мы рассчитываем на понимание с вашей стороны и готовы оказать содействие в вопросах, зависящих от нас, - акцентировал Вениамин Кондратьев.

По словам генерального директора "Россети Кубань" Сергея Сергеева, "организован контроль за работой всех электроустановок, которые задействованы в электроснабжении медицинских учреждений края. Проведена ревизия резервных источников медучреждений вне зависимости от зоны эксплуатационной ответственности энергокомпании, осуществлены внеплановые осмотры высоковольтных и трансформаторных подстанций, линий электропередачи, которые подают энергоснабжение на объекты для лечения больных".

Участники совещания также обсудили подготовку электросетевого комплекса края к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов.

По словам Павла Ливинского, "несмотря на сложную ситуацию со снижением полезного отпуска и нарастающим объемом неплатежей со стороны гарантирующего поставщика, "Россети" в срок и полностью выполнят все мероприятия для прохождения летнего пика нагрузок и предстоящего осенне-зимнего периода 2020/2021 годов. Также компания обеспечит необходимое развитие сетевого комплекса Краснодарского края для растущих инвестиционных потребностей экономики региона".

"Россети Кубань" (маркетинговый бренд ПАО "Кубаньэнерго") отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу "Россети". В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские и Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тысяч километров. Площадь обслуживаемой территории - 83,8 тысячи квадратных километров с населением более 6 миллионов человек. "Россети Кубань" - крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 миллиона километров линий электропередачи, 507 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 миллиарда киловатт-часов. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тысяч человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 процента долей в уставном капитале.

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