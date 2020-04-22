Власти и энергетики обсудили надежность энергоснабжения на Кубани

Новости

В Карелии восьмимесячный ребенок выпал из коляски и погиб 14:00
Opel рассказал подробности о новом Mokka и дате выхода модели на рынок 14:00
Украина продлевает карантин минимум до 11 мая 13:57
В немецком Гельзенкирхене отложили открытие памятника Ленину из-за COVID-19 13:57
"Ядерная пятерка" может скоро принять совместный документ 13:53
Минск планирует упростить получение гражданства 13:51
Видео: Под Калининградом полиция штурмом взяла квартиру наркоторговца 13:51
Памфилова: Пока рано говорить о новой дате голосования по Конституции 13:51
Песков: Не нужно оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе 13:48
В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру 13:47
МИД РФ: Лидеры "пятерки" Совбеза ООН обсудят на видеоконференции пандемию 13:43
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за помощью 13:31
Запланированы свыше десяти рейсов, которые вывезут россиян на родину 13:31
В Оренбуржье мать жестоко избила младенца 13:26
Минск: О чем повествуют книжные новинки накануне 75-летия Великой Победы 13:22
В Германии получено разрешение испытывать на людях вакцину от коронавируса 13:21
Сибиряка будут судить за онлайн-покупку фальшивых денег 13:11
Что писал журнал "Родина" о Владимире Ильиче Ленине 13:07
Уникальный гибрид "Уазика" и "Шишиги" продают в Казахстане 13:03
Семья Стивена Хокинга пожертвовала его ИВЛ больнице для лечения COVID-19 12:58
В Новосибирске ребенок застрял в аквариуме для улиток 12:56
В Чечне бесплатно раздадут 500 тысяч масок 12:56
Все пациенты с ОРВИ в Москве взяты на дистанционное наблюдение 12:51
В Испании продлевают карантин, но выпускают на улицу детей 12:51
Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 13:11
Проект: В регионах

Власти и энергетики обсудили надежность энергоснабжения на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор группы компании "Россети" Павел Ливинский и глава "Россети Кубань" (ПАО "Кубаньэнерго") Сергей Сергеев 21 апреля 2020 года обсудили вопросы обеспечения надежного энергоснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов региона в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Диалог состоялся в формате видеосвязи между Краснодаром и Москвой.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

- Краснодарский край - уникальный регион, где энергетики проходят два периода пиковых нагрузок, зимний и летний. В этом году подготовка к летнему сезону осложнена эпидемиологическим кризисом. Вопросы энергоснабжения медицинских учреждений на территории Краснодарского края находятся на особом контроле энергетиков "Россетей". В полной готовности находятся 390 аварийно-восстановительных бригад, в том числе мобильные бригады. Это почти 1 800 человек и 700 единиц техники. Готовы 95 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 7,7 МВт", - отметил глава "Россетей" Павел Ливинский.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул важность бесперебойного энергоснабжения медучреждений края.

- Энергоснабжение медучреждений и объектов жизнеобеспечения в период пандемии должно быть стабильным. В крае девять клиник перепрофилированы под инфекционные госпитали. Эти учреждения нуждаются в особом контроле, перебои с электричеством в них недопустимы. Мы рассчитываем на понимание с вашей стороны и готовы оказать содействие в вопросах, зависящих от нас, - акцентировал Вениамин Кондратьев.

По словам генерального директора "Россети Кубань" Сергея Сергеева, "организован контроль за работой всех электроустановок, которые задействованы в электроснабжении медицинских учреждений края. Проведена ревизия резервных источников медучреждений вне зависимости от зоны эксплуатационной ответственности энергокомпании, осуществлены внеплановые осмотры высоковольтных и трансформаторных подстанций, линий электропередачи, которые подают энергоснабжение на объекты для лечения больных".

Участники совещания также обсудили подготовку электросетевого комплекса края к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов.

По словам Павла Ливинского, "несмотря на сложную ситуацию со снижением полезного отпуска и нарастающим объемом неплатежей со стороны гарантирующего поставщика, "Россети" в срок и полностью выполнят все мероприятия для прохождения летнего пика нагрузок и предстоящего осенне-зимнего периода 2020/2021 годов. Также компания обеспечит необходимое развитие сетевого комплекса Краснодарского края для растущих инвестиционных потребностей экономики региона".

"Россети Кубань" (маркетинговый бренд ПАО "Кубаньэнерго") отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу "Россети". В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские и Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тысяч километров. Площадь обслуживаемой территории - 83,8 тысячи квадратных километров с населением более 6 миллионов человек. "Россети Кубань" - крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 миллиона километров линий электропередачи, 507 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 миллиарда киловатт-часов. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тысяч человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 процента долей в уставном капитале.

Контакты

Дирекция по связям с общественностью ПАО "Кубаньэнерго"

Тел.: (861) 212-24-68; e-mail: sadymva@kuben.elektra.ruПресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Юристы прокомментировали инициативу о новых полномочиях полиции
В Москве заработала автоматическая проверка пропусков
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России