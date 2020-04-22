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22 апреля 2020 г.

Постановление правительства Самарской области от 17 апреля 2020 года № 261 "О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующее изменение:

в абзаце втором пункта 3 слова "с 4 по 19 апреля" заменить словами "с 4 по 30 апреля".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов



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